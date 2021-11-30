《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划》公开征求意见 未来五年，约有230亿元的投资将助力改善城镇水生态环境质量。

《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划》公开征求意见 11月16日，安徽省发展改革委发布关于向社会公开征求《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划》意见的公告，《规划》指出“十四五”城镇污水处理及资源化利用设施建设规划投资约230亿元。其中：污水管网新建与改造投资80亿元，污水处理厂新建与改扩建投资100亿元，污水再生利用设施投资35亿元，污泥无害化处理设施投资15亿元。详情如下： 关于向社会公开征求《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划》意见的公告 为指导全省污水处理及资源化利用设施健康有序发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》《国家发展改革委住房城乡建设部关于印发的通知》，省发展改革委、省住房城乡建设厅、省生态环境厅牵头编制了《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划》，并征求了省有关部门、16市政府的意见。现予以公告，向社会公开征求意见。欢迎社会各界人士通过以下途径和方式提出意见建议： 一、登陆安徽省发展改革委网站提出意见建议。 二、将意见建议邮寄至安徽省发展改革委环资处（地址：合肥市滨湖新…