[Omicron来袭 旅行社：旅游业再受冲击] 【大纪元2021年12月02日讯】（大纪元记者周翰音纽约报导）在疫情中起起伏伏的 旅游业 刚熬过Delta变种病毒带来的衰退，开始出现回暖，又遇上最新变种病毒Omicron，有些近期的邮轮预定被取消，准备明年五月预定邮轮的旅客也都转为先观望的态度。 法拉盛环宇假期旅游公司负责人叶秋生感叹道，“疫情下的 旅游业 就像过山车，几经大起大落；在Delta变种病毒前旅游业已经回暖，Delta变种病毒出现后因旅客疯狂取消旅行计划，又急速下降；Delta变种病毒缓和后，刚经历短暂的忙碌，如今又受Omicron变种病毒出现的影响。还不知道未来会怎么样。” 叶秋生告诉本报记者， 旅游业受疫情的影响非常严重。据他们所知，疫情前在法拉盛有约200家旅行社，因为疫情期间行业不景气，很多店面因负担不起昂贵的租金和人工，已经关门或者是转为在家营业。目前还能在法拉盛店面开门营业的旅行社不到10家。 因为前段时间旅行社非常忙，人手不够，叶秋生刚和同事在商量招工，但Omicron变种病毒出来之后，他们就打消了请人的计划。因为不知道新的变种病毒会带来怎样的影响。 原本很多…