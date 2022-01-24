携程：新春“脱口秀直播”预约热度涨超200%

【品橙旅游】春节假期临近，今年春节前各地散发的疫情，让春节出行预订的观望期延长。而随着最近各地精细化出行政策的出台，用户出行需求也随之确定下来，结束观望期，进入最后的“预订黄金周”。记者了解到，近日在线旅行平台上旅行产品和活动的关注热度出现明显上涨。 例如，携程旅行即将于1月26日推出的新春好货直播专场，预约人数较以往上涨超200%。据了解，根据客户需求的不同，该场直播的货品既覆盖热门远途目的地澳门、三亚、青海、云南等，也包含城市维度本地周边近途度假产品推荐。推荐形式上也呼应春节喜庆的氛围，以“新春出行 绝不虎你”为主题，邀请何广智、徐志胜两位脱口秀明星加盟，通过现场脱口秀互动的形式，介绍直播间的旅游产品，这也是旅行界推出的首个“脱口秀直播”。 “携程BOSS直播选择在此时推出专场直播，旨在精准呼应用户这最后的‘预订黄金周’，帮平台上的商家抓住春节生意最后的机会。”携程有关负责人介绍。 带货形式创新：首次推出脱口秀直播 助力关注度涨200% 随着消费升级和消费人群的变化，年轻用户对旅行产品的品质、呈现形式均提出了更高要求。 目前，携程平台上95后占比同比上涨30%。“有品质”、“有趣味…