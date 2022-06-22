携程：北京高星酒店近7成已恢复开业 北京环球度假区酒店热度领跑大盘-新闻频道

6月22日，北京环球度假区官宣“重启”时间表。其中，环球影城大酒店计划于6月24日中午向宾客开放，北京环球城市大道同日中午开启营业，北京环球影城主题公园计划于6月25日正式开放，诺金度假酒店随后将于7月1日恢复营业。 消息发布后，携程平台上“北京环球度假区”的关键词搜索热度增长超6倍，北京环球度假区内的酒店热度领跑北京高星酒店市场大盘。近一周以来，北京环球度假区周边酒店预订量较上月同期增长近20%。随着北京环球度假区的“重启”，预计北京环球度假区内及周边的酒店热度将持续攀升。 根据携程集团酒店业务部的摸排统计，截至6月22日中午，北京恢复正常开业的高星酒店超过540家，约占北京市高星酒店总量近70%。其中，已恢复早餐、午餐和晚餐堂食供应的高星酒店超过450家，约占北京已开业高星酒店总量的80%以上。已恢复自助餐的高星酒店占已开业高星酒店的近6成。 从北京各区域的高星酒店恢复情况来看，包括朝阳区、东城区、海淀区在内的城六区，以及城市副中心的高星酒店开业比例达到69%，较其他区域高出近2个百分点。东城区恢复正常营业的高星酒店达到87.5%，门头沟的高星酒店以近9成的恢复比例引领京郊高星酒店…