艺龙旅行app免费赠送全年航意险，最高保额200万艺龙APP同程_新浪科技_新浪网

6月23日，同程旅行旗下艺龙旅行app宣布将为用户送出免费的航意险，保额最高将达200万元。自6月23日至12月31日，用户登录艺龙旅行app完成认证，即可免费领取一份航空意外险。该航空意外险自领取之日起生效，有效期为一年。 同程旅行相关负责人介绍，艺龙旅行app本次赠送的航意险，无其他使用限制，投保人领取后凭任意有效机票，都可以获得保障。“随着国内各大核心城市的疫情防控形势持续好转，6月以来，国内旅行需求持续上升，艺龙旅行APP希望通过赠送全年航意险，帮助平台用户降低整体出行成本，提供更完善的出行保障。” 此前，艺龙旅行APP还推出了“满10赠1”活动，2021年5月31日至12月31日期间，用户在艺龙旅行APP预订并完成10次机票出行，可以免费兑换一次机票权益，最高可兑换价值1800元的机票。酒店的“满10增1”活动也将于6月28日开启。 今年5月，同程旅行宣布对艺龙旅行APP进行全面升级。升级后的艺龙旅行app删繁就简，以简约化、轻商务的风格服务成熟的出行人群。平台推出的活动，也延续了精简、实用风格，帮助用户简单高效地预订所需的旅行产品。未来，艺龙旅行APP也将继续聚焦成熟旅行者…