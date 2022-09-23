高金金融硕士项目2022届国内毕业生就业数据再创新高

服务上海国际金融中心建设 为全球输送专业金融英才

上海2022年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金秋收获时节，上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）2022届金融硕士（简称MF）毕业生就业再传捷报。截至目前，该项目72位国内毕业生中除2位继续深造外，其余70位学生全部就业，不但平均年起薪再创新高，就业的国际化程度和就业层次也较往年有进一步突破，在激烈的就业市场中充分展现了高金MF毕业生强劲的竞争力。

MF项目作为高金的旗舰项目，毕业生就业数据一直稳居国内同类院校前列，呈现出"高层次"和"国际化"的特点。高金2022届MF国内毕业生人均手持2.2份工作邀约(Offer)，约9成毕业生在毕业前半年已经确定了工作意向。高金执行院长程仕军教授认为："当前全球经济形势面临诸多挑战，各行各业对于人才招聘的需求日趋审慎。在此情况下，我院毕业生在继续保持高层次、高水平就业的同时，还能不断取得新的突破，这进一步证明我院所坚持的‘国际化、市场化、专业化’教学理念和持续创新、与时俱进的培养模式得到了社会的普遍认可。"

更为值得关注的是，高金学子始终将个人发展与国家命运相结合，勇于承担属于时代青年的初心使命。在面临多份工作邀约的情况下，约有18%的2022届高金MF国内毕业生，放弃更高收入，选择加入金融监管部门和政策性、战略性金融机构等国家重点就业单位。此外，本届MF国内毕业生中有超过三分之二选择在上海就业，服务于上海国际金融中心建设的国家战略，传承和实现了交大人的家国情怀。

从具体就业数据来看，本届MF项目国内毕业生平均年起薪56.2万元（人民币，下同），中位数达49.8万元，双双创下历史新高。其中更有七成毕业生年起薪超过40万元。与此同时，毕业生国际化就业程度显著提升：有三分之一的同学毕业后进入外资金融机构；有超过11%的毕业生工作地点在纽约、新加坡、中国香港等国际金融中心；雇主包括高盛、摩根大通、摩根士丹利、美银美林、瑞士信贷、巴克莱等国际著名投行和摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行等传统银行机构。



高金MF项目2022届国内毕业生年起薪分布区间

除近3成毕业生继续选择传统就业热点 — 投行/证券行业外，资产管理类机构今年异军突起，吸引了约半数的MF国内毕业生。雇主中既包括贝莱德、黑石、摩根资产管理等国际知名资产管理机构，也有易方达基金、嘉实基金、兴证全球基金、中欧基金等国内头部公募基金，还有九坤投资、明汯投资、鸣石投资等资产管理规模在国内位居前列的量化私募机构。

在全球经济形势严峻、就业市场整体低迷的背景下，高金MF毕业生缘何始终得到市场的认可？高金金融学教授、MF项目学术主任王坦教授说："高金MF项目十余年来一步步走上成功之路，主要靠的一是坚持国际化、市场化、专业化特色，在办学模式、课程设置及师资团队建设方面保持与国际前沿接轨，并与中国金融人才需求和国家战略紧密结合；二是坚持不断创新，2019年我们在国内首创金融科技方向（FinTech Track），在系统的金融学课程之上，新增了机器学习、计算机编程及应用等课程，让同学更系统学习区块链、大数据及机器学习等课程，用新技术给金融行业的发展带来影响和变革；三是在具体教学中注重将理论学习与实践高度结合，实践类课程数量在培养方案中占到40%以上。这使得我们的项目始终充满活力，学生也能够学有所成、学以致用。"



高金上海徐汇校区

MF金融硕士是高金于2009年创办的一个全日制旗舰项目，学员均来自全球一流高校，近年来新生平均录取率低于3%。项目采用全英文教学模式，旨在培养掌握现代金融理论与方法、通晓中国和国际金融业运作实践的国际级金融人才。相比国内其他同类项目，高金MF汇聚了国际一流师资和优质校企资源，通过系统且硬核的课程设计、贴合市场的实践项目、多样的职业发展辅导等为学员构建起国际化、市场化、专业化的孵化平台。学生不仅有机会参与和美国哥伦比亚大学、伦敦政治经济学院、加利福尼亚大学伯克利分校等国际一流双学位项目，还享有遍布全球的海外交换资源和高质量的短期海外模块。

除了前沿和多元的课程体系外，高金也为学生提供一对一、全方位的就业指导。作为助力学生更好实现职业发展的专职机构 — 高金职业发展中心（CDC）以培养学生的职业素养和解决工作中的实际问题为导向，首创了Career Practical Training Program （CPTP）实践认知及技能系列课程，邀请高金教授和业界导师进行专题讲授。课程既包括旨在提高学生软实力和求职技能的讲座、专题分享和工作坊；也包括模拟业界实践的硬核技能系列，覆盖外资投行LPG课程、股票研究、量化交易、估值建模等不同模块，切实提升学生"职场化"转型过程中的求职竞争力和专业实践能力。每位MF学生在高金学习期间都将接受3次以上一对一的针对性就业辅导培训，平均累计时长超过5小时。

"我们想要带给学生的除了传统的金融理论，还有像Fintech这样的前沿技能，更包括系统思考的能力和创新精神，这将助力所有高金MF学子未来十几年甚至几十年的持续发展，成为贴近市场、具有高专业素养和国际视野的综合性现代化人才，从而更好地为中国金融的发展，为上海国际金融中心建设贡献高金力量。"王坦教授表示。

附毕业生感言：

在高金读MF是一种怎样的体验？

牛天阳 MF20 FinTech Track

毕业去向：新加坡著名对冲基金

两年求学经历对于我来说意义非凡，我不但从中得到了快速成长，而且也认识了很多良师益友。比如机器学习、C++等技术方面的专业课程，教给我很多可以学以致用的技能；CDC精心组织的面试指导活动，让我得以更加从容自如地接受视频面试等挑战；各位大咖老师们也非常平易近人，经常会组织Coffee Hour，在轻松愉快的氛围中和我们一起探讨学习和工作中的各种疑惑，这些对于我进入职场、保持长久的工作动力与热情帮助极大。

邓思豪 MF20 General Track

毕业去向：瑞信投资银行部（香港）

在高金求学的日子里，我被陈宏教授、潘军教授等知名学者教授的真知灼见深深震撼。现在每每拿起课堂笔记研读，仍然能够触发不同的灵感。在专业课学习之外，我还特别享受项目组织的各种丰富多彩的课外活动，既可以与良师益友们尽情交流行业、学业和人生，还可以通过职场穿搭、红酒品鉴、花艺等课程，提升个人素质和精神涵养。求职之路上非常感谢CDC老师的全方位关怀，在正式入学之前就已经开始对我们进行针对性网课指导、个性化面试培训等辅导了，帮助我顺利得到世界级投行的认可，早早收到瑞信的Offer。

孙鸿蕊 MF20 General Track

毕业去向：黑石集团地产团队

我在求职道路上能够走得顺利离不开高金的各项支持。 一方面，MF项目设置了非常全面扎实的金融课程，兼顾理论与实践，助力我们建立起系统全面的金融理论框架，同时还会根据同学们不同的求职方向设置IBD、PE/VC、二级市场等LPG课程。CDC的老师还帮助我从容地应对暑期实习面试中的各种问题，基本覆盖了各种Technical。在暑期实习开始前，学院还设置了专门的课程让我们小组从0到1合作撰写Pitchbook并进行Presentation和Q&A，老师会从格式、内容、估值模型等各个方面提出建议，从中获益良多。另外我还从高金还获得了非常丰富的校友资源，通过参加学院相关地产社团的各种活动，认识了众多优秀的行业前辈，学习到了许多实操知识，为未来的职场生涯积累了丰富的人脉和知识。

高金金融硕士项目2022届国内毕业生就业数据再创新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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