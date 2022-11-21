朴敏英來台代言甜喊緣分到了 真情告白粉絲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者葉冠吟台北21日電）韓國演員朴敏英演出韓劇「金秘書為何那樣」，備受台灣觀眾喜愛，她睽違3年為代言來台，也是首次代言台灣品牌，她笑說是「緣分到了」，更甜蜜告白粉絲「你們是我的一切」。 36歲的朴敏英有不少知名代表作，包含韓劇「城市獵人」、「金秘書為何那樣」、「她的私生活」等，今年也推出2部作品「氣象廳的人們」和「月水金火木土」。 繼2019年台灣海外粉絲見面會後，朴敏英再度來台，今天穿著粉色外套、好氣色現身記者會，完美消化十連拍，讓現場尖叫聲連連。 朴敏英分享，自己很怕冷，平時在片場也需要穿外套，最近剛好對羽絨外套很關注，就接到台灣代言，並甜笑說：「可能是緣分到了，終於該來的來了」。 在「金秘書為何那樣」劇中，朴敏英熱愛吃烤豬皮，讓活動主持人黃子佼好奇問她「豬皮好吃嗎？」朴敏英卻透露，其實自己不太敢吃豬皮，拍戲都靠調味醬才能入口。黃子佼也幽默化身「朴敘俊」，重現經典台詞：「金秘書，領帶歪掉了」，朴敏英則以中文笑回：「我已經忘了（怎麼打領帶）」。 而寵粉出名、曾在粉絲見面會贈送自製500瓶果醬的朴敏英，今天再次表達對粉絲的感謝，「和粉絲不大常有機會見面，每次見面都會很珍惜，很想為大家做很多事情，果醬就是我發自內心回饋給大家，能為大家做，我很開心」。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 朴敏英也向台灣甜蜜喊話：「很榮幸來到這裡，終於等到這一天能在台灣見到大家，希望能給愛我的粉絲一人一個擁抱，你們是我的一切。」 最近劇組工作都已殺青，朴敏英坦言需要休息充電一下，才能再接作品，明天拍完代言廣告後，想趁機會到夜市逛逛。現場品牌商送上首爾飛冰島的頭等艙機票，作為代言大禮，讓朴敏英驚訝地睜大雙眼，直呼「是真的嗎！」難掩開心之情。（編輯：張雅淨）1111121 韓星朴敏英21日下午在台北萬豪酒店出席台灣服飾品牌2022衝鋒衣上市發表會，她開心表示，等了3年終於可以見到台灣粉絲。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日