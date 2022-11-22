徐生明少棒賽12/3開打 續辦需有企業長期贊助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者謝靜雯台北22日電）徐生明國際少棒賽邁入第10年，將於12月3日在高雄開打，此次有韓國球隊來台，率隊教練與徐生明曾是隊友，徐生明盃做出口碑，會不會有第11屆未知，除非有企業願意長期贊助。 徐生明國際少棒賽今年邁入第10屆，將於12月3日在高雄立德棒球場開打，總計32支球隊舉行4天的比賽，切磋球技、以球會友，此次韓國大邱Lions俱樂部也首度派隊來台。 徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤表示，韓國此次帶隊來台的教練曾與徐生明在韓國業餘化妝品棒球隊當過隊友，此次剛好有機會來，「他跟我說他一定要帶隊來參加一次，這對他們來說意義很大。」 徐生明盃過去除了棒球競技，也會安排球員體驗拔蘿蔔、畫美濃紙傘，以及有球星棒球教室，謝榮瑤表示，今年比較美中不足的是體育館因為工程來不及，比賽場地改至高雄立德棒球場舉行，僅會安排球星棒球教室。 今天開賽記者會上，也請來2015年U12世界盃棒球賽國手楊鈞出席，楊鈞是美濃國小、國中一路培養的球員，也參加過第1、2屆徐生明盃，從小允文允武，後來選擇以課業為主，目前就讀台大材料科學系2年級。 回憶過往跟徐生明的互動，楊鈞表示，「他跟我們說過，穿上球衣永不放棄，在當時可能是口號，但後來無論念書、遇到其他瓶頸時就會想起這句話，我以前練球可以挺過來，沒有什麼事情是做不到的。」 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 今年可能是徐生明盃最後一屆比賽，一直被問會不會有第11屆，謝榮瑤沒有把話說滿，10年走來辛苦的點滴都浮現出來，「我心中有一道跨不過去的檻」。 謝榮瑤解釋，每次都會想著企業會不會害怕接到她的電話，踏出門前的剎那會猶豫，募款的辛苦和面對挫折所流的淚太多，這些年不管捐款金額大小，只要願意幫忙都很感恩，也知道很多球隊其實都把徐生明盃當作球隊的畢業旅行，但接下來除非有企業願意長期贊助，不然很難再撐下去。（編輯：張雅淨）1111122