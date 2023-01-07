台南安平雅樂軒酒店週年慶活動開跑! 一週年慶祭出總價值近25萬獎品，住宿餐飲消費立刻試手氣

【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台南，2023年1月6日 — 2023年一月迎來台南安平雅樂軒酒店開幕滿一週年了！ 為了與各界分享滿週年的喜悅，週年慶感恩回饋活動開跑！即日起至2023年1月31日止推出三大好禮迎賓歡慶。第一重好禮是週年慶刮刮樂，住宿或餐飲單筆消費達1,129元即可獲得刮刮樂乙張，就有機會獲得套房住宿券、房型免費升等券、餐飲買一送一等獎品總價值近25萬元，人人有獎！數量有限，送完為止。第二重好禮為「週年慶三天兩夜住房專案」，官網預訂入住即贈送萬豪旅享家2,023會員積分。而身為音樂愛好者的品牌，第三重好禮則是特別邀請台南知名電音廠牌 – 四四拍電子音樂唱片行混音製作一段專屬於酒店的獨家音樂，房客可透過電子音樂明信片掃描專屬QR code即可聆聽欣賞。慶生月就是要帶給民眾滿滿的五感體驗，以上活動詳情請洽(06)297 6161。 [廣告] 請繼續往下閱讀 台南安平雅樂軒酒店準備豐富的各式住宿及餐飲好禮要與消費者分享。即日起至1月31日止，餐飲或住宿消費單筆消費達1,129元即可獲得刮刮卡乙張，數量有限，送完為止。各式餐飲或住宿等獎品總價值近25萬元，獎項非常豐富，住宿獎項包含台南安平雅樂軒酒店快活樂巢及叱吒樂窩住宿券、台北北投雅樂軒酒店甜心樂巢住宿券、台中萬楓酒店豪華客房住宿券及台南安平雅樂軒酒店房型免費升等券。餐飲獎項包含DEPOT by Aloft餐廳全品項買一送一、免費享用大船入港調酒SHOT船、府城系列調酒、DEPOT by Aloft餐廳用餐九折優惠等。共達6,000項獎品，基本上人人有獎，但數量有限，送完為止。 第二重好禮推出「週年慶三天兩夜住房專案」的客房優惠活動。即日起至2023年1月31日止透過酒店官網預訂2023年4月30日以前任一房型就贈送兩杯W XYZ Bar歡慶飲品及萬豪旅享家2,023會員積分的優惠。官網優惠房價最低每人每晚只要1,750元起，還能免費享受位於2樓的公共設施，如24小時可隨時至「充電：站」健身房體驗各式有氧器材和自由重量訓練器械，入住賓客可在此舒展身心，為疲憊的身體補充活力，儲蓄健康存摺。而受到大小朋友喜愛的「兒童俱樂部」，不管各式兒童書籍、桌遊和益智玩具一應俱全，讓爸爸媽媽可以與小朋友一同玩樂享受難得的親子時光。 第三重好禮是專屬於台南安平雅樂軒的獨家音樂「Aloft Tainan