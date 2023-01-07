通關｜WeChat Pay HK內地付款攻略 留意未做認證不能跨境支付

中港兩地將在1月8日通關，北上港人可運用WeChat Pay HK在內地付款或搭車，甚至安坐在酒店叫喜茶或美團等外賣。目前AlipayHK及WeChat Pay HK成為二個在內地通用的香港電子銀包。 不過用戶必先在App完成綁定銀行卡、銀行轉帳或身份認證，否則將不能在內地跨境支付，若完成所有認證，則可獲得最高的餘額及交易額上限。下文將介紹WeChat Pay HK目前覆蓋的服務範疇，以及升級認證的流程。 WeChat乘車碼覆蓋內地大部份城市 WeChat Pay HK目前已支援逾100萬間內地商戶，包括喜茶、探魚、海底撈火鍋，或旅遊景點廣州長隆等。除了吃喝玩樂外，用戶亦能以「乘車碼」繳付車費，包括深圳或廣州等地的巴士或地鐵，覆蓋內地大部份城市；亦可開啟購買高鐵車票的「中國鐵路12306」、「滴滴打車」、港珠澳大橋穿梭巴士等。 可在WeChat內用美團、喜茶等外賣送上門 除了在商戶實地付款外，用戶亦可外賣美食或飲品上門，以喜茶為例，在小程式搜尋搜茶「喜茶」，並點選外賣及心儀的飲品後，確認地址無誤後，便可輸入密碼付款。至於美團、肯德基等，所有小程式的付款流程亦相近。 + 2 跨境支付毋須綁定內地銀行卡 用戶毋須綁定內地銀行卡，人民幣將會自動轉換成港幣結算，以WeChat訂定的匯款兌換，低於一般信用卡匯率，並免收手續費。不過須注意，若以信用卡增值錢包或匯款，則會被發卡銀行收取特定手續費。 （WeChat Pay