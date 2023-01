請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。 (中央社記者余曉涵台北7日電)為了摘下米其林星星,屢獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳升級硬體設備,並在新菜單中用台灣食材與當代法菜結合,要以台灣法菜之美挑戰今年米其林。 台灣米其林指南已經成為各家餐廳業者的兵家必爭之地,為了摘下米其林星星,不少業者都積極升級餐廳內的軟硬體。 屢獲米其林餐盤推薦的Orchid by Nobu Lee蘭餐廳發布新聞稿表示,在推出冬季菜單前,全面升級餐廳硬體,包含更換全新餐桌和沙發座椅,整體燈光、音樂等氛圍也進行調整外,更特別採購新的餐具。 而在菜單方面Orchid by Nobu Lee蘭餐廳說,主廚李信男(Nobu)把紐西蘭紅鹿里肌打造為冬季推薦主菜外,將台灣這片土地上的美好優質食材及動人的人文風土與當代法菜結合,創作揮灑出獨樹一格的台灣法菜之美。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱