過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

（中央社網站）春節連假期間不想出門人擠人，在家看電影也是不錯的選擇，沒訂串流平台沒關係，各大電影台推出全台首播搶收視。中央社整理小年夜到大年初五電影台強檔節目表，帶你掌握片單與看點。 2/8小年夜 小年夜6大電影台晚間9時片單。（中央社製表） 2/9除夕 除夕6大電影台強檔片單。（中央社製表） 主打推薦 每年陪伴全家過春節的蜘蛛人，今年除夕又在螢幕報到。「蜘蛛人：穿越新宇宙」是「蜘蛛人：新宇宙」的續集，動畫版蜘蛛人邁爾斯這回除了努力守護紐約，盡全力對父母隱瞞超級英雄身分，還得兼顧升學抉擇。他的宇宙少了叔叔亞倫，戰友關史黛西也不在身邊，還遇上引發連串恐怖事件的「斑點人」，原本是科學家的斑點人因捲入對撞機毀滅事件，憤而指責蜘蛛人讓他無法正常生活，邁爾斯與他對戰時發現多重宇宙竟存在「蜘蛛人聯盟」，並意外發現自己另一真實身分。 007退休了！從2006年「皇家夜總會」為詹姆斯龐德打造獨特硬漢風格的丹尼爾克雷格，在除夕夜首播的「生死交戰」最後一次扮演傳奇情報員。龐德來到義大利祭悼令他難忘的薇絲朋，在墓園等待他的竟是前次任務反派惡魔黨，為了查明遭追殺原因，龐德不但發現英國軍情6處已經招募了取代他的「學妹007」，還發現一起出生入死的情人5年來始終藏著沒告訴他的秘密……。整場「畢業任務」高潮迭起，是克雷格版007集大成之作。 35年前「賭神」高進橫空出世，成為一代經典，如今周潤發重返賭途，在「別叫我賭神」顛覆以往形象。這次他沒有高超賭技，反而十賭九輸，賭到身無分文、欠債遭潑漆。某天他的前女友突然出現，提供一大筆錢讓他還賭債，條件是必須照顧他們的兒子一個月。他不情願地接下任務後，才知道兒子是自閉症患者。素未謀面的父子經過磨合，關係逐漸增溫，好賭之徒下定決心脫離荒唐生活，陪伴兒子圓夢。就在這時，他發現前女友的出現藏有秘密，背後的真相賺人熱淚。片中大量追逐的動作戲，年近70歲的周潤發親自上陣，他透露希望藉著這部電影讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。 2/10初一 初一6大電影台強檔片單。（中央社製表） 主打推薦 大年初一走春拜年忙一整天，晚上來觀賞去年最賣座的國片「關於我和鬼變成家人的那件事」（簡稱「鬼家人」），跟著這段人鬼戀一起又笑又哭。片中武打戲、飛車追逐與警匪槍戰等大動作場面，挑戰觀眾的感官。 「鬼家人」以新台幣3.6億元稱霸去年台灣國片年度票房榜，並拿下第60屆金馬獎最佳改編劇本，角色口頭禪「不敢相信」還成為去年度流行語。「鬼家人」不僅在國內叫好又叫座，在韓國、香港、越南等多國也獲得好口碑。 這部電影由程偉豪執導，以同志、冥婚為故事核心，再加入靈異、懸疑、推理、喜劇等元素。許光漢飾演怕鬼的鋼鐵直男警察吳明翰，因誤撿地上的紅包，被迫與林柏宏飾演的同志毛毛冥婚。兩人從對立衝突、攜手追查害死毛毛的凶手，到培養出信任與感情，進而理解包容、打破偏見。其中，毛毛跟阿嬤與父親的親情是全片最動容之處，觸動無數觀眾。「鬼家人」以幽默詼諧的方式帶出LGBTQ、性別刻板印象與環保等議題，令人會心一笑之餘有所省思。 2/11初二 初二6大電影台強檔片單。（中央社製表） 主打推薦 春節期間想來點刺激，別錯過犯罪喜劇片「詐騙女王」，除了上演驚險的黃金爭奪戰，還有追逐打鬥場面，激發觀眾的腎上腺素。 「韓國瑪丹娜」嚴正化變身變裝術高手，攜手女團Girl's