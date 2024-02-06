懶人包》過年返鄉必看！3大春節交管資訊一次掌握

今年春節連假從2月8日(小年夜)至2月14日(初五)，共計7天，預計將會有很多人返鄉出遊。(國道示意圖) 圖：林岑韋／攝 (資料照) 農曆過年即將到來，今年春節連假從2月8日(小年夜)至2月14日(初五)，共計7天，不少人都會趁著放家出遊返鄉，因此《新頭殼》為大家整理了省道、國道、客運等3種交通疏運措施，方便大家一次掌握。 一、國道 1.匝道封閉： (1)113年2月10日(初一)至2月12日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。 (2)113年2月12日(初三)至2月14日(初五)，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。 2.高乘載管制： (1)113年2月12日(初三)、2月13日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。 (2)113年2月11日(初二)至2月14日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。 3.收費措施： (1)單一費率：113年2月8日至113年2月14日。 (2)路段差別費率：113年2月8日至113年2月14日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。 (3)暫停收費：113年2月8日至113年2月14日，每日0至5時暫停收費。 4.開放路肩： 現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。 5.匝道儀控： 假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。 6.替代道路：