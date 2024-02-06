桃機春節疏運量上看百萬人次 建議旅客提早報到 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北6日電）桃園機場公司日前預估春節疏運量上看百萬人次，呼籲旅客要提早3小時報到；品保協會今天也呼籲，春節期間機場人潮擁擠，除提早報到外，也要再三確認機位、特殊餐食等資訊。 根據桃園機場公司預估，春節疏運出入境高峰預估落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次；另外，9天疏運期旅客上看116萬人次，日均量12.8萬人次。 桃機公司日前表示，一航廈出境尖峰時段為清晨5時至下午2時，二航廈出境尖峰時段為上午7時至9時、晚間10時至11時，建議旅客可提早3小時抵達機場。 桃機公司提醒旅客，搭機前可做好準備加快安檢速度，安檢前預先倒掉保溫瓶的水、脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物，清空口袋，隨身攜帶的筆電等電子產品也事先取出，節省安檢通關時間。 桃機呼籲，旅客的行動電源須隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，至安檢線前，保溫水壺或飲料須倒掉淨空，待過安檢線後，機場內各處均設置飲水機、販賣機及餐廳等服務。旅客出發前利用手機、網路或機場捷運A1、A3市區預辦登機；搭乘大眾運輸工具如機場捷運，可精準掌握旅程時間。 中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽今天說，不論是自由行或團體旅客，春節期間出國搭機至少提早2.5小時到3小時抵達機場，除了安檢程序會有許多民眾排隊外，也有可能會遇到有民眾攜帶違禁品等狀況。 除此之外，李奇嶽表示，春節期間容易遇到航空公司超賣機位，因此建議旅客出發前都要再三確認機位，如果遇到航空公司超賣有可能提早結束報到，若有加點特殊餐食，像是素食餐、兒童餐等，建議旅客報到時也要再度跟地勤確認。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 李奇嶽指出，由於農曆春節航班擁擠，因此有可能會臨時更改登機門，建議旅客要多留意機場廣播跟電子布告欄，尤其預辦登機的旅客更要特別留意；旅客也要留意逛免稅店跟結帳時間，避免趕不上飛機。 李奇嶽說，建議自由行旅客要加買旅遊不便險，尤其東北亞在過年期間可能會遇到天候問題，團體旅客則是要視旅遊地點，若歐美等消費較高的地區，旅客也可以自行加買，若遇到行程狀況也可以多一種保障。（編輯：陳政偉）1130206