台湾面临“断交潮” 北京到底砸了多少钱挖墙脚？

太平洋岛国卢瓦卢选举结束之后，可能会成为下一个和台湾断交的国家。北京多年来不断地挖台湾外交的墙角，如今，台湾邦交国由李登辉时代的29个逐步减少到如今蔡英文时代的12个。那么，台湾的邦交国数量会不会归零呢？北京拉拢这些国家砸了多少钱？对台湾有多大影响？ 下一个和台湾“分手”的会是图瓦卢吗？ 太平洋小国图瓦卢新一届政府初步选举于1月27日落下帷幕，现任总理考塞亚·纳塔诺(Kausea Natano)未能成功连任。 人口仅1.1万的南太平洋岛国图瓦卢位于国际日期变更线和赤道的交汇处，国土仅26平方公里，是世界第四小国。由于地势极低，图瓦卢成为全球受海平面上升威胁最严重的国家之一。 图瓦卢基本没有工业，一个重要经济来源是向外国出售捕鱼许可证。图瓦卢流通货币为澳元，长年依赖英国、澳大利亚、新西兰、台湾、日本等国和联合国提供财政援助。 然而，图瓦卢大选还是吸引了很多观察人士的注意：这个太平洋小国很可能会成为下一个和台湾断绝外交关系、投向中国怀抱的国家。2019年，图瓦卢曾声称拒绝中国为了拉拢该国承诺帮助建造价值4亿美元的人工岛。现任总理纳塔诺被视为亲台派，他的失势不禁让国际社会猜测图瓦卢的外交动向。 位于台湾南部的国立中山大学政治学系教授郭育仁认为，图瓦卢倒戈的可能性非常大，但是中国更多是出于在南太平洋近十年来战略部署的考量。他告诉美国之音：“南太平洋14国的量体其实都非常非常小，可以给中国很大的使力点。所以下一步是图瓦卢断交的话，也不会太意外。” 台湾政党“时代力量”成员、作家和学者周伟航告诉美国之音，台湾目前不少政界人士也认为图瓦卢的离开是大势所趋，但是“断就断吧”，台湾无意在补助款上再多加码。 中华民国建国初期曾经在国际上有过一段时期的外交辉煌史，鼎盛时期正式邦交国达50多名，但是1949年中华人民共和国成立、1971年联合国通过1758号决议、中美建交几项重大历史事件的发生，造成了中华民国失去绝大部分邦交国，并且越来越少。 中国到底花费多少拉拢台湾邦交国？ 2016年1月，蔡英文代表民进党击败国民党赢得总统选举。蔡于当年5月正式就职时，台湾有22个邦交国，已是历史最低。 2016年，和中华民国有“百年外交”的中美洲国家巴拿马(Panama)成为蔡英文上任后出访的第一个国家。蔡英文访问期间出席了巴拿马运河拓宽竣工仪式并题词。然而仅仅一年后，巴拿马宣布和台湾断交。时任总统胡安·瓦雷拉(Juan Carlos Varela)亲自为中方承建的科隆集装箱码头工程奠基，还宣布中方将投入7.5亿美元建设并创造大量就业机会。 2019年，《巴拿马美洲报》报导瓦雷拉曾收受来自北京方面1.43亿美元的“援助款项”，其后巴拿马财政部否认有此款项入账。瓦雷拉于2020年因受贿和洗钱等罪名和诸多其他官员一起被巴拿马法官起诉。2023年，美国国务卿布林肯宣布瓦雷拉因为“巨额腐败”而被美国禁止入境。 2016年底，非洲西海岸岛国圣多美和普林西比(São Tomé and Príncipe)与台湾断交。台湾时任外交部长李大维没有确认该国索要传言中的2亿美金援助，但是承认是一个“天文数字”。