澳洲墨爾本近郊「摩寧頓半島」回歸自然藝術的避世之所，盡享海邊山泉美食佳釀五感饗宴

位於澳洲東岸南端的維多利亞州，擁有好山好水好適合宜居生活的花園之州美名，不論是集現代與古典的藝術首府墨爾本，或是近郊的濱海半島、野生動物奇觀，都能獲得離囂不離城、親近大自然俯拾即是的療癒小確幸。 by JuJu Chen – 2024/02/07 更新 撰文／陳佑瑄 攝影／JuJu Chen、Tom Tien 圖片提供／Alba Thermal Springs & Spa 從台北直飛約九小時出頭航程便能抵達的墨爾本，在每年11月至隔年五月，適合怕冷的北半球人，飛去南半球避冬體驗夏天的聖誕節和新春跨年，同時還能參與非常多元性的季節限定慶典活動與澳網觀賽，以及品嚐不斷推陳出新的世界級多國美食和享譽全球的酒莊佳釀。於是，在時隔多年後，重新踏上這座曾經是第二個家的澳洲國土，追求人生當下即刻冒險的熱烈心情一下子油然而生。 一開始最深切感受到的是有不少當地人和企業都因疫情逐漸適應遠端辦公模式，而一週進公司二或三天，甚至實行一週工作四天、休息三天的新制，藉以在後疫情時代平衡事業和生活均質的重要，而興起「數位游牧」（Digital Nomad）風潮，把工作與旅行結合，能不受地點限制，將全世界都成為自己的辦公室，遊走天下邊玩樂邊上班，更在嚮往的戶外度假生活方式，加以關愛環境生態的永續「再生旅遊」（Regenerative Travel）為要，重新建立與自然連結的關係，享受回歸大地避世之旅的美好。