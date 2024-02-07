中国扩大在印尼的媒体影响力

分析人士说，从报道中国“一带一路”峰会的全免费旅行，到与主要媒体达成内容共享协议，北京正在投资与印尼观众分享其叙事的方式 。 去年11月，印尼美都电视台（Metro TV）与中国中央广播电视总台签署了一项协议，扩大美都电视台旗舰普通话新闻节目《美都新闻》的内容。 该广播公司加入了《雅加达邮报》（The Jakarta Post）的行列，该报转载中国报纸《中国日报》的内容；而印尼的安塔拉通讯社（Antara）与中国的新华社和中国环球电视网（CGTN）有着类似的合作关系。 内容共享或内容生成协议是北京多年来在印度尼西亚使用的方法的延续。 自由之家（Freedom House）2022年的一份报告发现，中国使用这两种策略以及审查制度来塑造自己的叙事。 自由之家“发现与中国媒体签署合作协议的几家印尼媒体一直在努力避免对中国的任何负面批评，” 2022年报告的合著者穆罕默德·祖尔菲卡尔·拉赫马特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）说。 祖尔菲卡尔是印尼经济与法律研究中心（Center of Economic and Law Studies）中国-印尼-中东研究主任。他表示，一些印尼媒体未能正确地注明其内容是源自中国国有媒体的报道。