国际迈阿密香港表演赛球王梅西缺阵余波未了 评论指影响国际形象及盛事经济

美职联球队国际迈阿密日前到香港进行表演赛，世界球王梅西(Lionel Messi)最终没有出场献技，令现场接近4万名球迷、香港政府以及主办单位都表示“极度失望”，事件连日来余波未了。 主办单位星期一宣布，撤回向港府申请超过205万美元的资助，特首李家超星期二回应表示，虽然主办方撤回资助申请，但是对现场球迷及社会都仍然要负责任。有时事评论员分析，事件由“盛事变丑事”反映爱国者治港下的官员缺乏国际视野及经验，这种只顾花大钱、“放烟花式”的盛事经济，对香港长远的发展没有帮助。 经过2019年社会运动以及超过3年的新冠疫情，香港政府去年初全面解除防疫限聚措施，但是经济复苏不似预期，股市、楼市等经济指标持续下挫，港股恒生指数2023年全年下跌2,734点、跌幅13%，更是首次出现港股连续4年下跌的市况。 港府今年主力推动盛事经济 冀梅西表演赛响头炮 香港特首李家超今年初宣布，要在全香港18区搞“日夜都缤纷”市集及活动，并在今年龙年大力推动盛事经济，希望为香港带来更多新商机。 香港政府提供M品牌及1,600万港元(超过205万美元)资助，由国际时尚杂志Tatler Asia主办的美职联球会国际迈阿密与香港队友谊表演赛，星期日(2月4日)在香港大球场举行，国际迈阿密队长、世界球王梅西成为这场球赛的宣传重点，香港政府甚至视这场有世界球王梅西参与的球赛，为今年盛事经济的头炮，希望能够吸引大湾区及东南亚的游客访港，“反映香港作为亚洲盛事之都的吸引力”。 梅西苏亚雷斯双双缺阵引各界不满 不过，国际迈阿密最具知名度的两位球星梅西及苏亚雷斯(Luis Suárez)，在法定时间内都没有出场献技，引起场内接近4万名球迷不满，赛事最终由国际迈阿密以4比1取胜，但是在颁奖礼举行其间，现场球迷不断报以嘘声，高呼“回水”(退票)场面非常尴尬，亦令这场港府希望打响头炮的盛事，变成“丑事”或者“憾事”收场。 赛后国际迈阿密主教练马天奴在记者会上表示，星期日的比赛气氛很好，但明白很多球迷感到失望，因为梅西及苏亚雷斯都未能上阵。马天奴表示，有关决定由整个医疗团队作出，因为梅西有肌肉炎症，而苏亚雷斯的膝头(膝盖)同样发炎，如果两人上场会有受伤风险，希望球迷体谅。马天奴又表示，曾考虑让两人短时间上场，但认为风险实在太大，而香港政府以及主办单位对梅西缺阵都表示“极度失望”。 主办单位撤回向港府申请资助 事隔一日，表演赛的主办单位Tatler Asia主席兼行政总裁Michel Lamunière星期一(2月5日)傍晚召开记者会表示，根据与国际迈阿密签订的协议，该队几名前巴塞隆拿球星梅西、苏亚雷斯、布斯基斯(Sergio Busquets)以及佐迪艾巴(Jordi Alba)，如果不是有伤患原因都需要出赛，而在星期日比赛前，球会方面提供的出场阵容，梅西与苏亚雷斯都在后备席，所以主办单位一直相信两人会之后上阵。当半场休息时得悉梅西因伤将无法上阵，他们已立即通知特区政府，并要求梅西在赛后跟球迷对话惟未能成功。 Michel表示，理解球迷失望的心情，对此深感遗憾，Tatler