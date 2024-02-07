谷歌工程师陈立人杀妻案震惊美国华人: 令人心碎的案子

来自中国的谷歌工程师陈立人三周前涉嫌在旧金山湾区硅谷自己的家中殴打妻子于轩一致死而面临谋杀罪审判。2月5日星期一，众多关心华人社区安全的旧金山湾区居民、在硅谷工作的IT人士、案件相关方的朋友和关注本案的其他人士进入加州圣塔克拉拉县最高法院，参加陈立人杀妻案的庭审听证。 手段残忍，被告五次缺席，听证再次延期 这一次被告陈立人还是以同样的理由“仍在医院接受治疗”，而未出席庭审。检方、法官、被告人律师三方在法庭里轻声交谈几分钟左右，之后法官宣布，原订于周一（2月5日）下午的提审再次被延后，听证会将推迟到本周五（2月9日）举行。从案发到现在，这已经是法院第五次开庭后由于被告因病未出庭而宣布推迟庭审。 陈立人、于轩一夫妇都曾就读北京的清华大学以及加州大学圣迭戈分校，而且都是谷歌公司的软件工程师。2023年4月夫妇二人在圣克拉拉的山谷道（Valley Way）购买了一处二百万美元的独立屋。 1月16日，27岁的陈立人，在圣克拉拉的房子里涉嫌用拳头反复击打妻子于轩一的头部，导致其死亡。陈立人被指控谋杀妻子。检方起诉书指被告涉及严重暴力和严重身体伤害威胁，行为极度残忍。如果罪名成立，他可能面临终身监禁，不得假释。 根据法庭记录，1月16日上午警方接到陈立人朋友报警，之后警方到陈立人家中进行安全调查。目击者称，透过窗户看到陈立人跪在地上，目光呆滞，衣服沾有血迹。警察进入屋内将陈立人拘捕，发现于轩一头部遭到钝器重击，躺在卧室地板上，于的头部及地板上、墙壁上和卧室门后都有大量血迹，当时于已无生命体征。警察记录：“陈立人的右手肿胀发紫……衣服、腿部、手臂、双手都有血迹”。当被问到为什么手部受伤，陈立人当时回答说：“我打了我的妻子”，并说案发在前一天。 对于被告五次未出庭，加州律师周媛分析说：“陈立人杀妻案五次推迟，今天他还是没有出现，这个应该不是他的辩护律师的策略，人能不能出院应该是医生来决定的。假如说律师最后用精神问题来做一个抗辩的话，他的罪名应该轻很多。另外就是拖时间，拖个一两年之后再审，从舆论各方面来讲对被告更有利，可能延后判刑就会轻很多，因为现在是本案最火热的时候。” 律师现身庭审现场，庭后释放相关信息 加州圣塔克拉拉县检察官麦克·加德伯格（Michael Gadeberg）1月26日在圣克拉拉最高法庭外表示，由于美国的HIPAA隐私权规定，他无法对陈立人住院的具体原因发表任何评论。他说：“这是一个令人心碎的案例。陈先生曾经发誓一定会珍惜、保护自己的妻子。她爱他、信任他，他却把她打死了。”加德伯格表示，希望陈立人下次能亲自到场，好让检方完成提审。“我们将尽一切努力确保陈对这一残酷而可怕的罪行负责。”加德伯格说。然而到了2月5日开庭时，被告还是没有现身。 陈立人的辩护律师韦斯利·J·施罗德(Wesley J. Schroeder)周一在法庭宣布推迟审理后回答了记者的提问。他说：“我原本预期陈立人今天会出现在这里（法庭）。我将尽力从相关的医疗人员那里获取信息，因为我们本以为他今天会在这里。今天我到法院才知道，他没有来。检察官和我都希望他能够在这里。” 有记者问：“您与陈立人先生交谈过几次？”律师回答：“我们谈过两次。但每次我和他交谈，都属于秘密。因为今天他没来（出庭），我可能需要得到一份授权，这样我才能与医生交谈，并了解他们有什么说法，为什么缺席。” 律师透露说，曾与陈立人的父亲见过面，因为他在此案发生后来过美国，在这里待了几天，然后他就回中国了。律师表示，还没有查看陈立人的医疗记录，因为除了医生之外，其他人不能接触这些记录。所以他将与医疗人员进行讨论，看看是否能授权解禁一些信息。他对于陈的精神状态尚不清楚。 有记者问：“上次陈立人的父亲出现在庭上吗？”律师回答：“我不确定。因为我们已经来了五次了，所以他可能来过一次。” 记者问：“他是否会否认有罪？”律师答：“是的，当然会。在美国的刑事案件中，一进来就承认有罪是非常罕见的。因为如果你辩称无罪，你就能保留所有选项，以确定采取什么最佳途径。因此不排除做精神鉴定和进行无罪辦护的可能性，只是现在谈庭审策略还为时过早。” 双方父母飞抵美国，家门口摆满悼念于轩一的鲜花 陈立人的父母在案发后，很快飞到美国，聘请了有50年抗辩经验的韦斯利·J·施罗德律师为陈立人辩护。而因为签证问题无法立即到美国的于轩一的父母，经过努力，总算拿到了签证。几天前他们终于到达美国，并于1月29日发表了第一份声明：“轩一永远的离开了我们，她的美丽和善良定格在了27岁，痛失爱女，无处话悲恸。借此平台，保留一方净土，不被打扰，不被评说，也愿她在天堂保护好自己，不再伤心，远离暴力。”