年三十｜復常團年飯 深港中菜店同爆滿 北上團年港人：有性價比

疫情後首個全面復常農曆新年，年三十晚（9日）暫且忘卻煩憂，一家團年最重要。即使港人北上成風，但這個年三十，香港與深圳酒樓也熱鬧，同告爆滿。 一間位於深圳卓悅中心的粵菜館新春期間採用預約制，一晚分三輪用膳，不少港人也提早預約。移居香港八年的左先生早在個半月前訂枱，點選了波士頓龍蝦、蒸大黃魚等美食，人均消費人民幣700多元（約800港元）。選擇在深圳團年，因他覺餐廳各方面均比香港優勝，「深圳的環境服務跟價格都比較有性價比，比香港好一些。」 這邊廂，香港入夜後也見一家大細外出享用團年飯，在旺角一間酒樓，有一家十口豪使六千元吃魚翅鮑魚，「團年飯一年一次」。有食客形容，今年香港新年氣氛特別熾熱，街上多了有很多人，未有打算北上吃團年飯，稱要支持香港。 ▼2月9日年三十晚 深圳一間粵菜館團年飯▼ + 2 位於卓悅中心的粵菜館「炳勝品味」，於新春期間採用預約制，一晚分為三輪用膳時間，仍吸引不少港人提早預約光顧。左先生表示，由於「炳勝品味」著名於粵菜，平時北上深圳亦會前來品嚐叉燒等美食，因此早在一個半月前已訂枱，今晚與家人迎接龍年。 今晚深圳酒店看《春晚》 初一帶飛抵深圳家人遊香港 左先生點選了波士頓龍蝦、蒸大黃魚、燒味三拼等美食，人均消費人民幣700多元（約800港元）。他打算今晚回酒店看電視節目《春晚》，明日初一（10日）再帶同剛飛抵深圳的家人到香港旅遊。 問到為何不在香港食團年飯，左先生認為深圳的餐廳在各方面均比香港優勝，「對團年飯來講，深圳的環境服務跟價格都比較有性價比，比香港好一些，所以就選擇了深圳。」 + 2 店長：共20枱預約來自香港 該店長鍾小姐表示，年三十晚共20枱預約來自香港，佔過百名顧客。她認為受益於交通便利，加上深圳政府實施措施，如打造更「港味」的商圈及提升消費體驗等，成功吸引港人北上消費。 鍾店長指， 疫情前僅約一成顧客為港人，但開關後平日升至兩成，周末有時更佔一半，「睇得出逐步有增長。」她透露，現時晚市人均消費約人民幣200元至300元，以秘製脆皮灌湯燒鵝、傳統點心及老火靚湯等最受歡迎。 ▼2月9日年三十晚 香港旺角酒樓團年飯▼