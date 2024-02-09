台劇《愛愛內含光》分集劇情，「性」與「愛」能夠分開？有性無愛可以嗎？

by 美麗佳人編輯部 – 2024/02/09 更新 Text/麥恩 Photo/Netflix 《愛愛內含光》第一集 邱家的每個人，對於「性」各有苦惱：哥哥邱宥森（林哲熹飾）在愛情裡撞了號，只好妥協當零，從來沒在感情裡快樂過；姊姊邱葳（夏于喬飾）曾大膽地談了場師生戀並與老師林世桀（馬志翔飾）成婚，婚前一夜七次，婚後卻遇上七年之癢，正試圖讓老公對她重新燃起慾火；家裡的老夫老妻早就沒有性生活了，媽媽邱葉美枝（苗可麗飾）更是對於爸爸邱正男（洪都拉斯飾）寧可打手槍也不碰她一事氣到不行！只有我們的女主角邱曖（詹子萱飾）過著「有性無愛」的生活，享受每一次的愛愛。 邱曖過著「有性無愛」的生活。 某一晚，邱曖與她的固定砲友周平克（柯震東飾）又纏綿了一夜，隔天在前往除毛工作室上班的途中，先是接到媽媽不爽爸爸打手槍而決定「罷煮年夜飯」的電話，來到公司又收到陌生人要包養她的騷擾訊息，便一氣之下把訊息放在網路上公審。 幸好百無聊賴、沒有工作，又不想在家吃年夜飯的富二代周平克下午跑來工作室找邱曖，而讓她想到一個好方法！那就是兩人假扮成男女朋友，帶平克回邱家吃飯，讓一直擔心邱曖感情生活的媽媽開心。 訊息傳出，計謀奏效，龍心大悅的媽媽煮了一桌好菜，但家庭裡的其他紛爭依然存在：不被爸爸認同是同性戀的邱宥森，在家早已無話可說；邱葳不斷被媽媽逼問何時要生小孩，而壓力山大；兩老的舊帳更是在餐桌上一觸即發！ 突然，爸爸噎到，原本要上演的武打片變恐怖片，一陣兵荒馬亂下邱宥森幫爸爸做哈姆立克法，卡在喉頭的雞佛吐了出來，卻噴在周平克臉上⋯⋯不過，好在邱家的家庭危機算是告一個段落。 《愛愛內含光》第二集 工作休息時間，邱曖發現她的臉被有心人士利用深偽技術（Deepfake）套在成人影片的AV女優頭上。好同事Coco（李雪飾）勸邱曖報警，但她卻暗自覺得這或許是個機會，能讓她介紹性愛知識的影音頻道「愛愛內含光」漲一波粉。就連周平克前來相勸也無用，反倒出口了一句「有流量真好，沒流量性騷擾。」徹底激怒邱曖，而被反諷只是個靠爸媽刷黑卡的富二代，活得太天真。 被周平克勸說而不爽的邱曖。 但邱曖不知道的是，周平克的黑卡早已被爸爸取消，因為不想看到爸爸的他再次拒絕媽媽Doris（許乃涵飾）提出的家庭飯局，甚至刮了爸爸的車。 鏡頭回到邱家，爸爸因為媽媽私自捐了66萬的款項而大發雷霆，兩人大吵一架，讓爸爸直接訂下機票，飛去印尼的工廠。同一晚，邱葳好不容易和老公有了床事，對方卻射不出來，而開始擔心兩人的感情會漸漸斷裂。邱葳找老公去上夫妻心靈課程被拒絕、小說創作又遇到瓶頸、媽媽還擅闖家門又是熬養身中藥又是催婚，讓她跟媽媽大吵一架。 邱葳好不容易與老公有了床事。