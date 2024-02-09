〈財經週報-春節活動〉飯店滿滿年味迎客 帶動業績看增

海外旅遊成本居高不下，國人選擇在台過年較往年增加，估計飯店業春節期間業績可望年增5%-20%。（資料照） 記者王憶紅／專題報導 看好農曆連假商機，飯店業者紛紛推出應景活動。飯店業者指出，今年農曆春節僅有7天，且期間海外旅遊成本居高不下，加上疫情趨緩、許多海外僑胞返台，預期選擇在台過年的消費者較往年增加，估計農曆春節期間業績可望年增5%-20%。 除夕全館餐廳客滿 甚至加開第2輪 台北晶華酒店（2707）歡喜迎龍年，除夕當晚除了全館餐廳皆客滿，甚至須加開至第2輪；大年初一中午12點酒店大門口則有吉祥的「祥獅獻瑞」表演；宴會廳在大年初二現場並有寫春聯、剪影藝術等傳統童玩，以及俏皮折氣球、捏麵人等活動。初一至初五上庭酒廊則推出「奢華早午餐」活動。 請繼續往下閱讀… 晶華表示，餐飲業績由於上述活動的助益，預期可較去年春節期間增加10-20%；客房部分，新年期間住房率與往年相比近持平，然而由於旅外回國的家庭客增加，平均房價則有明顯提升，客房整體收益較去年同期增加約10%。 雲品國際（2748）旗下飯店與委託經營據點今年除夕圍爐宴表現不錯，整體除夕圍爐宴銷售已逾800桌、自助餐席次達1,200人，餐飲業績約有15%成長。君品酒店與雲品溫泉酒店在農曆過年期間推初應景活動，包括樂團演奏、書寫春聯活動、拍貼機。雲品溫泉酒店更推出歐洲市集，可玩賽鵝圖大賽、世紀遊行、文藝復興拼圖等活動。 農曆表現 雲品可望年成長5% 雲品指出，今年農曆新年整體表現，預估能持平，或有望年成長5%。主因是部分國人在除夕圍爐宴後，仍有一部分旅客規劃出國旅行的因素，而受到的排擠效應。 寒舍（2739）旗下探索廚房、寒舍廚房訂席來客數相較去年同期雙雙成長，預估農曆春節連假檔期營收年增3%。台北寒舍艾美酒店初一上午有宋坤傳藝帶來「瑞彩盛年‧艾美迎財神」的舞獅與鼓陣表演，讓象徵著吉祥瑞獸預報好兆頭，帶領賓客邁向嶄新年度。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP