超級碗比賽 預計2億美國人觀看 花費173億 【新唐人北京時間2024年02月10日訊】第58屆超級碗（Super Bowl LVIII），將於2月11日在拉斯維加斯的Allegiant體育場舉行。美國商會稱，預計將有創紀錄數量的美國人收看超級碗比賽，與比賽相關的消費支出，將達到173億美元的歷史新高。 今年的超級碗由舊金山49人隊（San Francisco 49ers）對陣堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chief），將決出2024年全國橄欖球聯盟賽季的冠軍。 據CBS報導，截至本週三（2月7日）下午晚些時候，TicketMaster網站上的超級碗門票售價最高達45,000美元，該服務目前的最低票價為8,333美元。 根據全國零售聯合會（National Retail Federation, NRF）的調查，超過2億美國成年人計劃觀看超級碗比賽，這遠遠超過美國3.35億人口的一半。該貿易集團發現，另有1,600萬球迷計劃在酒吧或餐廳觀看比賽。 這些數字凸顯了賽事的巨大經濟規模。根據NRF的數據，與超級碗相關的食品、飲料、服裝、派對裝飾和其它類別的總支出，預計將達到173億美元。這比去年的比賽，增加了約10億美元，折合每人約86美元。 超級碗為眾多企業帶來了豐厚的收入。美國商會表示，比賽預計將為拉斯維加斯經濟帶來5億美元的額外收入。 預計將有15萬名遊客到訪拉斯維加斯，他們將在餐飲、酒店客房、比賽相關商品和其它項目上，花費2.15億美元。 超級碗帶來的消費潮，並不局限於拉斯維加斯、堪薩斯城或舊金山。