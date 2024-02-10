年迈的中国农民工：辛苦少酬劳 退休谁养老？

龙年新年即将来临，可是新疆建筑队的工人刘军和他的爱人不但没有任何龙腾虎跃的快乐感觉，反而像条冻僵了的虫一样卷缩着返回了位于四川省广元市的老家。而他的工友们则仍然滞留在新疆吐鲁番市鄯善县老城路的宾馆里，等待着追讨他们应得的工资。 他们在新疆吐鲁番市鄯善县鹏达建筑公司为中国政府投资的硅基新材料产业基地搭建机械厂房，尽管付出了70多天的辛勤工作，却面临着工资被拖欠的困境。 “建筑工没有啥待遇，说的是人走账清，我们光等钱就等了将近2个月，领导叫李前进和苏超，接近年关了还没给钱，这都是建筑工的血汗钱，干完活就应该给的钱。对于建筑工来说，城市里的医疗保险和小孩上学的福利，从来没有过，属于农民工的现实是，一年到头，春节能把钱拿到手都不错了，”刘军告诉美国之音。 美国之音多次尝试致电新疆吐鲁番市鄯善县鹏达建筑公司以了解情况，然而在截稿时，电话仍未接通。 建筑工处境：城市繁华背后的辛酸故事 根据中国政府的统计数据，近9000万农民工中，有近30%的人现在年龄都在50岁及以上，其中很多人超过了官方规定的男性退休年龄60岁和女性蓝领工作退休年龄50岁。而中国最新的农民工人口统计调查显示，目前只有不到四分之一的农民工享有养老金或医疗保险。 自20世纪80年代以来，先后有近3亿农民工涌入大城市，期望在新兴中产阶级中谋得一份生计。这些农村青年男女涌入中国沿海新兴城市的工厂和建筑工地，大多从事低薪工作，由于户口制度的限制，农民工及其子女长期被剥夺了在城市中获得教育和社会福利的机会。 河南籍建筑队工人王战友介绍，他曾参与了新疆阿拉泰市景华江山建筑工程有限公司承包的阿拉泰火车站工人宿舍楼建筑项目。在该工地上，共有10名大工、5名小工和10名木工参与工作。 “我们跟着一个四川籍老板干活，他招工，一个人抽二三十块钱，等于他150一天包的活，给我们130，活干结束他去要账，我们不要帐，从他手里‘请钱’。在新疆阿拉泰劳务市场，中介和建筑工人聚集在那里，其中四川人和河南人最多，”王战友说。 王战友强调，中介接到活时，会安排他们去工地上工作，工地老板负责提供食宿。在前几年，工地老板不会扣除生活费，但从去年开始，每天扣30块钱的生活费，尽管每个工地扣法不一样，但是哪个建筑工都得吃饭。 “我21岁就开始在新疆当建筑工人，今年已经快60了。这里工资比老家高。前几年，母亲摔断腿躺在床上，吃饭都需要人喂。加上两个小孩在上学，爱人无法出门打工，我一个人挣钱养活全家。建筑工人干活量大，吃的不好，每天都是面条、白菜和盐，”王战友在接受美国之音采访时表示。 河北籍建筑女工马慧回忆说，她2022年开始在新疆库尔勒市和铁门关市做小工，工资只有大工的一半，最开始去赶上疫情封城，干了10天活，工地从8月21日封到11月17日，工地老板只管饭不出钱，每天面条、盐和生抽拌着吃，生活条件只能维持生命。 “那段时间几个月没有生活费，老板钱都不给借，连卫生纸、牙膏等基本的生活物资都没钱买，建筑工本身就家里困难，没有钱才外出打工，家里老人没有社保、小孩要交学费，大儿子要定亲，彩礼几十万，农村女孩少，娶媳妇很难，计划生育让怀女孩的适龄妇女都流产了，全部生男孩，我们村10个孩子里有8个是男孩，根本找不来媳妇，”马慧告诉美国之音。 马慧强调，最苦的就是她们60、70后这一代，来自农村的家庭，上有老下有小，养老没有人管，干最苦最累的活，得不到任何福利待遇。呆在老家没钱，外出当建筑工人有时候挣的钱还被拖欠。 无奈与困惑：建筑工人的艰辛求生记 浙江籍建筑工人张超表示，他在2020年3、4月份跟着与他同乡的包工头朱志刚一起在北京城建集团有限责任公司承建的冬奥会家属院做建筑工人。工地上，有超过3000名像他一样的农民工。后来，朱志刚将工地迁至张家口，开始建设冬奥会滑雪城。然而，冬天工地停工期间，他和其他工友都被遣散了。 “在工地上，除了领导是正式工外，其他建筑工人都是农民工。几个工友至今仍未拿到工资，朱志刚欠了很多人的钱没给。作为建筑工人，我们的地位很低，从没享受过任何福利待遇。干我们这行最大的心愿就是：不怕吃苦流汗，只希望能顺利拿到应得的工资，”张超说。 张超称，自从2023年回到老家后，他在农村做了一些民房装修工作。他认为大城市生存困难重重，事情繁多，还存在安全隐患。每当国家举行会议或有大型活动时，首先清理建筑工地，导致工人被遣散。由于工地的噪音和污染，经常停工，出勤率无法保证，消费却很高，挣不到钱。 “在大城市，建筑工人身份最低，对城市贡献最大，干最重的活拿最低的工资，医疗保险和五险一金根本不存在。建筑工作环境非常危险，各方面都未达到安全标准。进入施工现场的安全教育也只是走过场，迎接检查，根本没有安全措施。2022年9月份，一个47岁的女工友在5楼粉刷外墙时掉下来摔死了，家人跟工地领导协商后只赔了10万块钱，”张超告诉美国之音。 张超表示，如果工地上发生了事故，工人们往往没有发言权，一般都由上级领导来处理，他们并不会听取你的意见。有时候，如果说话太多，反而会给自己带来麻烦，领导可能会刁难或辞退你。