香港年宵花市疑遭当局审查多个档位被DQ 小店称营商要兼顾国安甚艰难

星期五晚是农历新年除夕夜，经过2019年社会运动以及3年疫情之后，香港政府属下15个年宵花市今年复办“干货”摊位，容许档主售卖贺年鲜花以外的产品。以往香港农历年宵市场亦是年青人及不同阵营政党、团体，售卖讽刺时弊及创意贺年产品的大型市集。 不过，今年国安法下首次售卖干货的年宵市场，在投标阶段当局已即场取消(DQ)民主党两名成员，以及一间大学学生会的摊位，至即将开幕前，亦有民主派背景的 小店被当局DQ摊位，该小店负责人慨叹，在香港营商要兼顾国家安全，挑战及困难比邻近地区更大。 香港政府属下15个年宵市场星期日(2月4日)正式开锣，因应2019年的反修例运动，当局以安全为理由2020年首次禁止年宵市场摊位售卖干货，以及禁止政治宣传的产品 ，其后经过3年新冠疫情，年宵市场都只能售卖”湿货”的贺年鲜花，至今年龙年时隔4年才复办“干货”擹位，容许档主售卖贺年鲜花以外的产品 。 有民主派人士及大学生被DQ年宵摊位 不过，去年11月有民主党成员以及该党副主席、前中西区区议员伍凯欣以私人身份投得维园年宵摊位后，即场被当局取消资格(DQ)，拒绝跟他们签约。特首李家超当时评论事件时表示，被DQ的投标人应该“心中有数”。 不过，被DQ年宵摊位的不只民主派政党，亦有商界及学界人士，包括专门售卖香港制造产品的小店”上水货铺”，在年宵花市正式开幕前5日，才收到食环 署通知被DQ摊位，署方没有交代原因，而城大学学生会旗下品牌”1985”，在成功投标维园年宵摊位当日即场被DQ，最终他们都“转战”荃湾南丰纱厂举办的地区 年宵市集。 国安法下首次年宵干货摊位政党几乎清零 今年是港版国安法实施后首次有卖干货的年宵花市，气氛与以往比较有相当大的分别。以往香港农历年宵市场除了售卖贺年鲜花及应节食品，多年来亦是年青人以及不同阵营政党、民间团体，售卖自家设计讽刺时弊及创意贺年产品的大型市集，可以说是香港政治及社会 气氛的缩影。 各阵营政党的摊位除了售卖贺年产品，也有即场为市民免费写挥春，包括前支联会正副主席李卓人、何俊仁；公民党前主席及党魁余若薇、梁家杰；民建联前立法会主席曾钰成 等知名政治人物，都有即席替市民写挥春，政治漫画家尊子则坐镇社民连摊位替市民画讽刺时弊的贺年漫画，炒热现场气氛，不过，今年政党的年宵摊位几乎“清零”，只有民建联立法会议员梁熙个人名义投的维园摊位，但是光顾的市民也不多，整体气氛也变得冷清。 有维园年宵档主表示，他去年11月投标时，第一轮有只有4分之1的摊位有人出高于底价竞投，最后4分之3的摊位都是以底价2万港元(超过 2千6百美元)出租，今年的摊位比以往大幅减少。 被DQ小店慨叹营商要兼顾国安甚艰难 曾经在2019年以非建制派背景参选区议会落败的罗庭辉，后来创办标榜”香港制造”的小店“上水货铺”，去年11月中以个人名义投得旺角花墟公园年宵市场