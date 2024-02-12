澳门土生葡人能否保留其独特文化？

澳门被誉为“亚洲的拉斯维加斯”，其华丽的赌场和庞大的博彩业超过了美国同行，但该地区也是一个独特的民族——土生葡人的家园。 1999年，这个前葡萄牙殖民地回归中国。近25年后，这个土生土长的中葡混血社区，与马六甲和锡兰等前葡萄牙领土有着遥远的血统，现在正感受到保持他们的人口、语言和文化的挑战。 根据最新的人口普查，他们的人数为 13021 人，加上葡萄牙语使用的减少，引发了土生葡人的担忧，即澳门可能会失去其独特的身份——葡萄牙语的影响。 此外，政府去年确认已终止对想要移居该市的葡萄牙国民的优惠待遇。 “这意味着我们的葡萄牙文化在下一代将会变得薄弱，”退休人士德尔菲姆·查西姆（Delfim Chacim）说。查西姆一家在澳门生活已经是第四代了。他的孙女会说葡萄牙语，但许多生长在澳门的年轻葡人不会，尽管葡萄牙语是与中文一样的官方语言，然而现在几乎没人说它了。 澳门大多数人是中国人，讲粤语。根据澳门统计与普查局的数据，近年来，与葡萄牙语相比，人们说英语的流利程度倒是在大大提高。 随着时间的推移，查西姆和其他人担心，唯一剩下的可能只有殖民时期的建筑，比如标志性的大三巴牌坊，这是一个17世纪的天主教教堂遗址。 “我们将看到的只是葡萄牙人建造的建筑，比如要塞，但他们将不知道真实的故事，”查西姆说。没有了其特有的语言和文化，澳门“将和中国的任何其他省份没有什么不同。” 尽管2021年进行的最新人口普查结果显示，全葡人或混血人数较2011年增加了近5000人，但自2001年澳门主权回归中国以来，有葡萄牙血统的人口比例一直维持在总人口的2%左右。 在新冠肺炎大流行期间，澳门总体人口减少了大约10000，包括由于严格的隔离政策和边境限制而不得不离开的葡萄牙侨民和移民工人。目前尚不清楚有多少人已经回来。 澳门政府近年来悄悄停止向想要在澳门居住的葡萄牙国民发放居民身份证和永久居留权，这加剧了人们对土生葡人和葡萄牙文化和人口下降的担忧。 以前，葡萄牙公民在澳门找到工作后就可以获得居民身份证，并在七年后成为永久居民。然而现在，他们被视为外国人，只能获得临时工作许可，除非他们具有特殊技能或已经在该市有家庭。 “我们希望我们的下一代为我们的身份感到自豪。 我们不希望他们失去自己的文化，甚至不知道过去20年、30年、50年是什么样子，”第五代澳门人伊沃妮·德·杰苏（Ivone de Jesus）说。她协助经营着他们家族的知名餐厅“科津阿依达”（Cozinha Aida），这家餐厅供应代代相传的家常马交美食。