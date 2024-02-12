明初三將湧現車潮！ 公路局估12個省道路段將車多壅塞

明天大年初三天氣良好、預估各地會有出遊潮，12個省道路段和景點周邊將湧現車潮且壅塞。（警方提供） 2024/02/11 17:37 〔記者吳亮儀／台北報導〕明天是大年初三，交通部公路局今天（11日）說明，明天天氣好、預估各地會有出遊潮，12個省道路段和景點周邊將湧現車潮且壅塞，呼籲用路人避開尖峰時間，或尋替代道路行駛。 今天省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台3線大溪往武嶺橋路段、台61線龍井往中彰大橋南下及伸港往中彰大橋北上路段等。公路局預估，明天初三（12日）是春節連假第5天，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現出遊車潮。 請繼續往下閱讀… 明天上午起，台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋路段、台74線台中環線接國3、台18線中埔交流道、台88線鳳山至五甲等路段將出現車多壅塞狀況。 另外，台3線、台7線大溪至慈湖、台21線日月潭、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段預計下午出現車潮，公路局提醒用路人，行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往，並遵循路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛。 公路局針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。 相關疏運資訊均可至該局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法