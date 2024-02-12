遊越南富國島 近三百名台灣遊客遭丟包 【新唐人北京時間2024年02月12日訊】台灣數百名旅客傳出在黃曆過年期間到越南富國島旅行卻遭丟包，更被要求支付720美元才能完成後續行程。旅行業品保協會請旅客保留相關支付證明，回台灣後可提出旅遊糾紛調解。交通部觀光署今天(2月12日)也回應，將與中華民國旅行業品質保障協會持續協調雙方積極處理，以確保旅客順利返國。 中央社報導，有網友近期在臉書指控，春節期間帶家人到越南富國島旅行，卻因台灣旅行社與當地接待旅行社有商業糾紛，旅客被要求替台灣旅行社支付720美元（約新台幣2.25萬）旅費，回台再向原旅行社索賠，不支付者則被丟包，得自行處理後續行程。 觀光署表示，經查證為美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，致2月9日、10日出發旅客的行程受影響。 目前觀光署與旅行業品保協會已持續協調雙方應積極處理，以確保旅客順利返國。另外，有關美加國際旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證，積極查察。 對此，越南WInnER國際旅行社有限公司也發出公告聲明函，全文如下： 各位敬愛的旅客 美加國際旅行社有限公司（稱年代旅遊）2024年2月10日春節台北-富國島包機，由越南富國島WInnER旅行社操作當地接待，分别接待三架次飛機合計292位遊客。 年代旅遊出發前一天仍保證會支付款項，甲方基於人道主義在海外接待台灣遊客，但年代旅遊在出團前僅支付本公司不足十分之一團款，因年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠本公司未付清款項，經確認年代旅遊仍積欠航空公司的費用，旅客未必可如期春節期間搭乘回程班機返回台灣。 又在2月11日下午看到台灣新聞報導「客控遭丟包富國島?!每人逾5萬團費沒車沒導遊」。本公司蒙受損失年代旅遊已無法支付，懇請向每位旅客收取在當地費每人USD720元（可刷卡）後繼續提供相關行程服務，旅客回台後可以向旅遊品質保障協會客訴，並追討回在富國島的團費。 特此告知。 （責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/12/a103852238.html