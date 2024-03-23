美國安教育委員會 拜登提名前涉台官員、政大教授

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）拜登今天提名曾在美國國防部長辦公室負責台灣事務的艾江山，及政大客座教授孟迪斯等出任國家安全教育委員會成員。退役中將艾江山曾指美方將助台精進戰略，前外交官、軍事教授孟迪斯則撰文挺台有意義參與聯合國。 白宮發布新聞稿指出，艾江山（Karl Eikenberry）及孟迪斯（Patrick Mendis）等人獲得總統拜登提名出任國家安全教育委員會（National Security Education Board，NSEB）成員。 NSEB由14名成員組成，為國家安全教育計畫提供策略指導並監督。國家安全教育計畫下有多項獎學金及獎項，目的在於強化美國理解及有效與外國文化、語言互動的能力。這14人中，6人由總統提名，人選包括來自非營利組織及學界的專家。 白宮介紹，艾江山是華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）的特聘高階研究員。他也在美國國會出資設立的華府智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace）擔任資深顧問，及於北京清華大學蘇世民書院任教。 艾江山的公職生涯近40年。他於2009年至2011年擔任美國駐阿富汗大使。在這之前，艾江山在陸軍服務35年，軍職包括在美國本土、夏威夷、韓國、義大利出任若干單位的指揮官及參謀，以及在阿富汗擔任美國領導的聯軍指揮官。 除了軍職，白宮指出，艾江山出任多項政策及政軍職位，例如於比利時布魯塞爾擔任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會副主席，於夏威夷史密斯營（Camp Smith）擔任美軍太平洋司令部戰略規劃和政策主任。