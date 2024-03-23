缅甸司机转向中国制造的电动汽车

缅甸的司机正在转向电动汽车（EV），此举突显了军政府与中国日益增长的关系。大多数电动汽车和零部件都是在中国制造的。 缅甸的行业专家表示，中国的经济型汽车将继续主导电动汽车市场，因为执政的军政府已禁止进口其他地方生产的电动汽车。该禁令也适用于豪华车型。 专家们还表示，国际制裁使军政权难以获得购买为内燃机（ICE）车辆提供动力的进口汽油或柴油燃料所需的硬通货。 虽然因为电动汽车的用户界面和驾驶员辅助功能，缅甸年轻人将电动汽车视为“车轮上的iPhone”，但更多的潜在买家认为，鉴于缺乏充电基础设施和持续的停电现象，推动电动汽车是不现实的。 自2021年2月1日军方发动政变以来，停电一直是缅甸的一个问题。军方在国务资政昂山素季（Aung San Suu Kyi）和执政的全国民主联盟 （NLD） 在选举中大获全胜后，在未经证实的情况下指称选举舞弊，随即发动政变。 根据缅甸公路运输管理局的数据，去年，缅甸启动了一项为期一年的电动汽车试点项目，使电动汽车在一年内增长了六倍多。 3月15日，缅甸电动汽车行业的一位分析师通过Zoom告诉美国之音（VOA）缅甸组，中国电动汽车供过于求以及军政府禁止进口高端豪华电动汽车的政策推动了这一趋势。为避免引起缅甸政权注意，这位分析师要求匿名。 电动汽车以及锂电池和太阳能电池板被中国国家主席习近平在新年致辞中称为“新亮色”。北京认为，这些行业正在推动制造业出口的热潮，能够抵消国内需求的萎靡不振。中国的国内需求仍未从严厉的大流行病封锁措施中恢复过来。 欧盟和其他国家指责中国以低于制造成本的价格出售电动汽车，以排挤竞争对手。北京官方的《环球时报》称，是该行业国际竞争的加剧压低了价格，而人民币贬值使中国产的汽车更加经济。 中国否认倾销行为。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说：“中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是低价倾销，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。” 他继续说道：“汽车产业的跨越式发展为全球消费者提供了高质量、高性价比的产品。中国每出口三辆汽车，其中就有一辆是电动汽车，这也为全球绿色低碳转型作出了积极贡献。” 那位不愿透露姓名的缅甸分析师表示，对于那些想要新车的人来说，中国制造的电动汽车是唯一的选项。人们因为新的燃油机动车进口禁令而转向电动汽车。 军政府最初允许在2023年进口约3000辆中国制造的电动汽车，包括个人使用的电动汽车、公共汽车和出租服务车辆。 从那时起，缅甸的主要经济中心——仰光、曼德勒和首都内比都以及其他一些没有直接受到武装冲突影响的主要城市——现在到处都是新的电动汽车展厅，这些展厅以比亚迪（BYD）等中国品牌为特色。 比亚迪在2023年第四季度的全球电动汽车销量超过了前市场领导者特斯拉（Tesla）。