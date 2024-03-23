独立书店的困境显示香港仍处于密切监视之下

在一个凉爽的春夜，大约50人聚集在一条安静的小巷尽头的一家书店外，参加两位作家的读书会。尽管这些书是关于旅游的，但他们的心情并不轻松。 该活动是香港见山书店（Mount Zero）的最后一次活动，该书店最近宣布将于3月底关闭。此前见山书店面临政府部门对其轻微违规行为的一系列警告，包括使用小巷举行读书会和在其店铺前面铺设一小片不平的公共空间。 “我很伤心。香港的独立书店越来越少了。它们越来越难以生存，”艺术工作者和该书的常客雷蒙德·杜（Raymond To）说。 根据一项统计，自2020年以来，香港已有40家独立书店关闭。在2019年发生广泛且有时是暴力的民主示威活动后，北京于2020年对香港强行实施了国家安全法。 虽然大多数书店的关闭是由于COVID-19导致的生意不佳、经济衰退和民众对阅读兴趣的下降，但至少有两家的关闭，是因为店主称之为政治压力或不太自由的环境的原因。 据店主称，出售政治敏感内容或由前政治人士、记者或其他抗议支持者经营的书店，都会受到各种政府监督人员的上门盘查。 “香港的很多书店都定期接受政府部门的检查，不是每天，而是时不时地检查，” 2023年关闭的山道文化公司（Hillway Culture）的共同所有人杨子俊（Raymond Yeung Tsz-chun）说。“我们每个月都会接受检查。这就像是政治压力。” 虽然政府及其支持者认为北京支持的《国家安全法》恢复了香港的秩序，但其他人则表示，它限制了公民自由，其中包括从公共图书馆清除政治敏感的书籍。 独立书店是为数不多的几个地方之一，人们仍然可以在那里找到图书馆里没有并且不再由主要连锁店出售的书籍，包括那些关于民主运动的书籍。 虽然一些书店已成为社区聚会场所，参加者试图逐渐接受香港发生的变化，但是在政府认为必须为恢复稳定而收紧控制措施之际，这些书店日益被视为“软抵抗”的一部分。 “在剩余的书店里，有一些自由讨论的空间。……香港人仍然把这类书店当作最后的手段，”猎人书店（Hunter Bookstore）的老板黄文萱（Leticia Wong Man-huen）说。“我想政府也看到了这一点。他们不希望这些自由主义思想和公民社会的空间继续存在。”