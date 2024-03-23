香港新国安法正式上路 澳大利亚、台湾敦促公民旅行保持警惕

香港新的国家安全法于星期六（3月23日）在香港正式生效，尽管国际社会的批评日益增加，并认为该法可能会侵蚀香港的民主、自由和自治权。现由中国统治的香港因曾为英国的殖民地而享有高度自治权。 香港的《基本法》第23条《维护国家安全条例》于当地时间星期六午夜生效，并被发布在政府网站上。几天前，香港立法会议员一致通过了该法律，以快速推动立法来阻绝当局所谓的“国家安全漏洞”。 香港行政长官李家超星期五（3月22日）晚上签署了这项新国安法，他称其“完成了历史使命，不负中央所托，不负国家信任”。 澳大利亚和英国星期五在阿德莱德举行的年度部长级会议后，批评了中国在香港的行动，并在一份联合声明中指出“对自治、自由和权利持续的系统性侵蚀深感担忧”。 澳大利亚和台湾更新了对香港的旅行建议，敦促公民保持警惕。 澳大利亚政府表示：“你可能会无意中触犯法律，并在没有受到指控的情况下被拘留，并被拒绝会见律师。” 台湾国安局长蔡明彦则提醒台湾民众，若要入境香港，一定要特别注意自己的人身安全，以及“过去是否曾在社群网站上批评过中国政治、经济情势，或手机是否留有批评中国的讯息”。 对于部分国家和地区对香港国安法的提醒，香港当局发声明“对这些以虚假、歪曲事实及危言耸听言论散播恐惧的政治操弄，予以强烈谴责”。 联合国和欧盟批评了这项新国安法的“极速”通过，因为港府3月8日才提交草案，3月19日立法会就对该草案二读辩论、审议、三读通过立法程序，3月23日就已刊宪公布实施。 联合国人权事务高级专员早些时候表示：“令人震惊的是，尽管人们对许多这项法案的规定与国际人权法不兼容之处表示严重关切，但如此具有重大影响的立法却加速被立法机关通过。” 美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示，这项法律将对在香港的美国公民和企业产生“广泛影响”。 布林肯在国务院发布的声明中表示：“我们与其他国家一样担心香港当局可能会在其持续的跨国镇压行动中，寻求在域外适用新立法，并谴责试图恐吓、骚扰和限制美国公民和居民言论自由的行为。” 《基本法》第23条涵盖五大类罪行。“叛国及相关行为”、“叛乱、煽惑叛变及离叛，以及具煽动意图的行为”、“窃取国家机密及间谍行为”、“危害国家安全的破坏等活动”及“境外干预及组织从事危害国家安全的活动”。新法对于叛国、叛乱等罪行进行严惩。一旦罪成，将可被判处7年或以上徒刑，最高可处终身监禁。 不少外交官和企业都对该法密切关注，他们担心这可能会进一步削弱香港作为国际金融中心的吸引力。中国和香港政府则辩称，这是在2019年延续数月的“反政府”抗议后，恢复秩序的重要举措。 近年来，已有许多香港民主派政治人物和活动人士被监禁或流亡，自由派媒体和民间社会团体被关闭。 据官方数据显示，迄今为止，已有约291人因违反国家安全罪被捕，其中已对174人和5家公司提出指控。 海外香港人计划星期六在英国、台湾、加拿大和日本举行抗议活动。 （此文参考了路透社的报道。）