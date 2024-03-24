莫斯科恐襲引中國人恐慌 回國機票大漲數倍 【新唐人北京時間2024年03月24日訊】莫斯科一音樂廳遭遇恐怖襲擊後，引發當地中國人恐慌，而從莫斯科回國的機票也出現暴漲。有當地華人透露，從北京至莫斯科的機票，此前往返的價格只有4000多元，現在單程已經猛漲到一兩萬元。 當地時間3月22日晚，俄羅斯莫斯科州紅山區「克羅庫斯城」音樂廳遭恐怖襲擊。截至23日晚，恐襲已導致133人喪生，預計死亡人數還會上升。伊斯蘭國（ISIS）極端組織聲稱對這起襲擊事件負責。 這起事件引發了當地華人的恐慌，一些中國人講述了當時在事發現場的恐怖經歷。 據紅星新聞報導，在俄羅斯留學的陳姓學生表示，事發時，他正在音樂廳隔壁棟三樓的餐廳用餐，突然聽到一陣爆炸聲，然後所有人都開始往外跑，自己就跟著大家一起跑，起初並不知道發生什麼事情。 據這名學生描述，一開始爆炸聲音特別大，他第一時間認為是遭到無人機襲擊，於是下意識地就近找掩體躲避，緊隨而來的就是像鞭炮一樣的聲音不斷傳來。接著在往外跑時，他聽到旁邊的人說「有人開槍了」。 中國短視頻博主「凡凡旅行日記」表示，事發時自己正在莫斯科，事發後當地的中國商人和留學生比較恐慌。就他所見，即使到了凌晨，莫斯科大街上也到處都是警車。 據這名博主說，恐怖襲擊發生後，從莫斯科回中國的機票出現暴漲。「前段時間從北京至莫斯科往返的機票也就四千來塊錢，現在單程已經漲到一兩萬元的價格」。 這次恐襲發生後，當地飛往中國的機票突然暴漲的消息引發網民不滿，不少中國網民在微博留言： 「每次有難，機場還是高鐵就加錢，真噁心。」 「為什麼還要掙這個錢啊[怒][怒][怒]在莫斯科居住的華人有那麼多，現在想回國了機票漲成這樣有點太過分了吧！！」 「航空公司急不可耐的發財，吃相有點難看。​」 紅星新聞在採訪過程中了解到，當地不少中國留學生表示學校已經停課，他們都待在宿舍很少出門。而身在俄羅斯的一些中國貿易參展商感到進退維谷——恐襲打斷了他們的商業進程，目前回國的消息也不明朗。 根據報導，莫斯科目前有不少前往參加展覽會的中國商人。有中國參展商透過社交媒體表示，為了3月27日至29日在莫斯科紅寶石展館的展會，已經投入不少資金，團隊都已經抵達莫斯科，樣品也運到了當地。但在恐襲發生後，當地政府已通知展會取消。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/24/a103864570.html