澳大利亚：任何人赴香港旅行都可能无意触犯国安新法

黄平 香港行政长官李家超星期五（3月22日）签署的《维护国家安全条例》（即“23条”）3月23日正式生效，澳大利亚外交部向其国民发布赴港旅行的高度谨慎预警。旅澳民主人士和专栏作家提醒澳人赴港前三思，专业律师提醒赴港投资经商注意政治风险，市议员表示要随时注意有关香港的旅行警告的更新。 澳大利亚外交部发布的关于香港旅行的最新警告说：“香港新的维护国家安全法于2024年3月23日生效。香港有严格的国家安全法律，可以进行广义解释。您可能会无意中触犯法律，并在没有受到指控的情况下被拘留，并被拒绝会见律师。我们继续建议保持高度谨慎。” 澳大利亚外交外长黄英贤表示：“澳大利亚高度关注香港的第23条立法将进一步侵蚀《基本法》和《中英联合声明》所保障的权利和自由。我们相信这些法律具有深远的影响，包括澳大利亚的个人。” 香港新国安法的实施引起包括澳大利亚在内多国对赴港安全性的担忧，以及对香港人权倒退的失望。 危险早就有，港人对23条立法有心理准备 旅澳专栏作家林松博士指出：“澳洲昨天将对去香港的旅游警告提高，一个人如果没有犯罪意图，也可能被特区政府说违法，然后把你抓走，没有罪名，不经过法庭，什么时候审讯也不知道。自从香港国安法实施以来，我们香港人心理都有准备。它可以给你安很多罪名，以前根据国安法抓了一些人，上法庭不一定都能定罪，现在多了23条立法，上法庭定罪更容易了，多了很多罪名。” 旅澳资深民主人士张小刚博士以自己的亲身经历为例说：“澳洲人或其他民主国家的人入境中国的风险已经存在非常久了，我自己都遇到几次。我是从中国大陆出来的，肯定也是想和家人团聚，但是实际从1998年就被中共禁止入境，我也用迂回方式入境，被他们抓过几次驱逐出境。所以受到这种限制是不言而喻的，你仅仅在海外做了什么，它也会因此惩罚你。” “习近平上台后，就更严重了，不单单是海外的入境被限制，更可能被判刑，比如杨恒均。还有人是从国外被绑架回去的，比如桂明海，他从泰国被绑架回去。不单你在中国大陆有危险，你在海外依然有危险。香港铜锣湾书店的雇员也从香港被绑架回大陆，所以说香港是不安全的，包括有英国护照的李波也是从香港绑架回去，所以香港早就不安全了。” 张小刚博士告诉美国之音。 张小刚博士认为：“澳洲政府给出这样的旅游警告不单正确。早就已经晚了，危险早就有，不是现在才有，特别是国安法之后，不单单在香港，也包括你在海外做的事情和言论都可以被港版国安法惩罚，它也没有说必须是香港居民，所以理论上任何人到香港都可能因为在其他国家的行为被监控。” 张小刚先生还提及自己曾经在2008年入境香港被扣，当时警察明确表示：“执行公务，没办法，现在早就没什么一国两制了。” 新国安法条例对香港营商环境的伤害是量的累积 据《纽约时报》援引香港商界领袖的观点，新立法带来的变化可能会提高企业在香港运营的成本，因为这将要求公司对员工共享的文件和其他信息进行审查，以确保他们不在无意中违反新法。 美国之音记者也就澳洲企业如果赴港投资经营会面临何种风险咨询当地一位陈姓律师。该律师悲观地表示：“很不好，按照他们来说，不管什么地方，就是说中共一点东西的话，因为（23条）写得比较含糊，如果他们不喜欢你的话，就可以用23条整你。如果在外国和民主活动沾边就要注意一点，尤其是去香港。如果能到其他地方投就到其他地方投，但是具体还要看什么投资和生意。” 张小刚博士也失望地指出：“我个人觉得，中国人大搞了国安法之后，有没有21条都无所谓了，它已经把香港变成一个和内地一样没有言论自由的地方。国安法之后，香港的衰落是必然的，再加上21条，只是一个量的问题，不是质的问题，因为质已经变了。国安法对外资在香港运作的安全性已经严重损害，你的雇员随时都可能因为思想观点问题遭到检控。比如英国汇丰银行的雇员调任到香港，很可能因为英国做的事在香港被检控。” 赴港前需及时关注最新的官方预警 林松博士还披露：“已经很久没有回去香港，1991年来，已经30多年，很早已经上了黑名单。最后一次回去是2018年，有好几次回去过海关有些异常的。我的家人将旅游证件给海关看，就可以让他们入境，我是比较复杂的，经常两位海关人员交头接耳花更多时间看我的内容。” “我最后一次回去是2018，之后再没有回去，香港变化很大，现在不应该冒险回去，比如像我写了很多文章，在YouTube、电台说了很多东西的，香港特区政府、中共他们不会高兴的，如果在这样的情况下回去是很危险的，就比如像杨恒均和成蕾啊，如果被抓走是很冒险的。” 林松博士说道。