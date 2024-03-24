伦敦反“香港 23 条”集会：促英国制裁港府

3月23日星期六，针对香港今日生效的 “23条”国安新法，英港社群团体在英国外交部前举行抗议。此次游行于下午2点30从英国外交部（Foreign, Commonwealth & Development Office)开始，后经过英国首相府，最终抵达香港驻英经贸办，参与人数约达二百人。 现场多名香港民主活动人士发言呼吁英国政府制裁香港官员，保护在英港人的安全。在香港驻伦敦经贸办前，港人代表们把反对“23条”的投票信封投递到办事处里，并且有人把“香港独立”的旗帜放于台阶上。 中国驻英国大使馆在本周回答记者提问时称，“23条”对于维护稳定至关重要，以此为“香港经济发展和市民福祉提供最根本的制度保障。” 呼吁制裁港府 英国外相卡梅隆（David Cameron）本周发表声明，批评“23条”中 “国家安全和外部干涉”的宽泛定义将使 "在香港生活、工作和经商的人更加困难"。它将巩固“自我审查”的文化，使“言论、集会和媒体自由继续受到侵蚀。” 但是活动人士认为，英国当局的反应力度并不够。香港自由基金会（The Committee for Freedom in Hong Kong）的宣传助理张晞晴认为英国政府应模仿美澳的模式制裁港府。