旅遊市場需求正常化 雄獅營收拚逐季成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北26日電）雄獅旅行社表示，2024年市場將擺脫去年急性需求狀態，回歸常態，由於郵輪業績暢旺、歐洲團費估較去年增近2成，加上東南亞需求熱絡，估今年營收將逐季成長，全年營收續強。 受惠疫後需求爆發，旅行社去年營運暢旺，雄獅2023年合併營收新台幣215.12億元、年增551.83%，稅後淨利13.92億元，每股稅後盈餘15.21元，創歷史新高；去年第4季每股盈餘8.93元，為歷年單季新高。 展望今年，雄獅董事總經理黃信川在媒體春酒上受訪表示，今年營收會繼續成長，且呈現逐季成長態勢。首季出團較去年同期翻倍成長，東北亞動能繼續暢旺；美加與歐洲線長程線機位供給已經超越疫情前，對今年營收成長仍是看好，但由於去年基期已經高，成長力道相對保守以待。 獲利部分，雄獅總經理賴一青表示，今年消費模式和2023年有很大的轉變，去年是急性需求，因運能供給少的狀況下，銷售很快；2024年機位供給增加，消費者考慮期拉長，對價格敏感度高，市場回到疫情前正常狀態，毛利率能維持去年表現已算是很難得，但由於市場供給量能還不至於太大，不會出現價格戰。 至於團費走勢，賴一青表示，整體而言，長程線美加市場，因為航空公司增開西雅圖航線，赴美機位成長，票價有較多操作空間，下半年市場暢旺；歐洲因國際盃足球賽、巴黎奧運、帕奧、捷克冰球比賽等，預估第2季到7、8月的團費將大幅上漲，團費整體估年增近2成，需求則會在下半年遞延爆發；而東南亞市場今年是前所未有的熱絡，越南、泰國需求高漲。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 雄獅指出，2024年還沒有回到疫情前的水準，來自於過去中國營收占比達12%、13%，這一塊缺口還沒補齊；但郵輪市場耕耘有成，今年營收也會擴大，預估占比可達到7到8%，達近8萬人次左右，比疫情前1萬多人次成長數倍，預估今年郵輪4個月檔期，每月營收大約都會年增2億元左右，合計增加近10億元，總數達到20億元的規模。 黃信川表示，疫情後雄獅發揮國旅奠基的優勢，積極布局觀光客入境市場，目前地接30幾艘郵輪，也有韓國高爾夫球團和日本棒球巨人隊等團體，整體入境團業績年增5成左右。（編輯：張良知）1130326