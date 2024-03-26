《龍族教義2》玩家奉勸「別把主隨從捏成老婆」，隨從每回的旅程報告都有種NTR感

2024年3月26日 星期二 上午11:52:44 [台北標準時間] 歪力 透過「隨從」NPC 穿越異界相助，讓《龍族教義 2》（Dragon's Dogam 2）成為一款主打單人遊玩也能享受團隊冒險的奇幻 RPG，你不僅能僱用其他玩家的隨從，也能讓自己的主隨從去幫助別人，但這個設定似乎讓海外兄貴有另一種的「綠意昂然」的感受。 根據海外玩家 EccentricBlithering 發文，他表示自己將主隨從捏成現實的老婆，原本覺得可愛，但沒想到每次醒來（旅館），她的主隨從會回報他跟其他覺醒者的旅行過程，令他覺得自己根本是幫自己老婆「拉皮條」。 沒錯，玩家可親自設定主隨從的外觀與職業，同時也能設定隨從任務，透過網路連線讓其他玩家搜尋並僱用，藉此獲得異界石點數（R Point）與玩家分享的物品獎勵。 不過，每一次在旅館或家裡休息過夜後，主隨從都會進行「旅程報告」，同時形容另一位雇主的一些情報，尤其是形容其他覺醒者的用詞通常都是一陣褒獎。 因為隨從會透露很多其他情報，因此玩家們之間的行為往往都會被紀錄下來，也成就了本作獨特的樂趣，像是先前會爆料覺醒者有無進出娼館情報的隨從就是一例。 順便一提，卡普空今（26）日已發布公告，將很快追加「重新開始遊戲」的修正更新，並修正了部份顯示效能調整選項。 不過，這次更新項目不算多，似乎只是初步的熱修復，玩家社群所抱怨的內容調整或許還沒那麼快到來。