美英在敏感时刻同时制裁中国黑客 影响力恐超过纸面意义

美国和英国政府3月25日同时宣布对与中国政府有关的一家公司和两名个人实施制裁，原因是他们从事了一系列针对英国选举监督机构以及美英两国议员的恶意网络活动。分析人士指出，美英同时制裁中国实体和个人正值美国商界领袖参加中国高层论坛、美国财长耶伦即将访华、以及美国国会激烈辩论如何处置TikTok这样一个高度敏感时期，其影响力可能会更加深远。 英美在敏感时刻同时制裁中国黑客 影响力恐超过纸面意义 美国财政部的一份声明说：“美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁了武汉晓睿智科技有限有限公司。这是一家总部位于中国武汉的国家安全部的幌子公司，曾为多个恶意网络行动提供掩护。OFAC还指认与武汉晓睿智有关联的两名中国公民赵光宗和倪高彬，因为他们在针对在美国关键基础设施部门运营的美国实体的恶意网络行动中发挥了作用，直接危害了美国的国家安全。”声明还说，财政部的行动是与美国司法部、联邦调查局、国务院和英国外交、联邦与发展办公室合作努力的一部分。 美国联邦检察官办公室同样在3月25日发布了一则新闻稿。新闻稿说：“今天公布的一份起诉书指控七名中华人民共和国公民共谋实施计算机入侵和共谋实施电信欺诈，因为他们参与了一个以中华人民共和国为基地的黑客组织，该组织在大约14年的时间里以美国和外国批评家、商界和政界官员为目标，以推进中华人民共和国的经济间谍和外国情报目标。” 新闻稿列出了七名被告的中文名字，分别是倪高彬、翁明、程锋、彭耀文、孙小辉、熊旺、赵光宗。这七人的年龄最大38岁，最小34岁。 在中国最知名的企业信息和企业工商数据查询平台“天眼查”上，“武汉晓睿智科技有限责任公司”的介绍这样写道，地处江夏区庙山开发区火炬路16号2楼，注册资金为25万元，联系人是邓智勇，公司成立于2010年，企业类型是有限责任公司。目前主要经营高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、高科技产品及配件的销售；计算机信息网络的设计、系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 同样，美国司法部也发布了内容类似的声明。司法部长梅里克·加兰(Merrick B. Garland)表示，“司法部不会容忍中国政府恐吓为公众服务的美国人、打压那些受美国法律保护的持不同政见者、或者窃取美国企业的利益。”他在声明中强调，“此案提我们，中国政府为了打击和恐吓其批评者不择手段，包括发起旨在威胁美国和我们盟国国家安全的恶意网络行动。” 英国政府也在3月25日在官方网站发布了声明。声明开头说：“在全球盟友的支持下，英国今天确认，与中国国家有关的组织和个人对两起针对民主机构和议员的恶意网络活动负有责任。” 声明说，英国国家网络安全中心评估认为，英国选举委员会系统极有可能在2021-2022年间被一个与中国有关联的实体入侵，并且“几乎可以肯定，与中国政府有关联的高级持续性威胁组织31（Advanced Persistent Threat 31，简称APT31）在 2021年的一次单独行动中对英国议员进行了侦察活动。这些目标中的大多数都是谴责中国恶劣行为的知名人士，不过没有任何议会账户被成功入侵。” 声明称，作为回应，外交、联邦和发展办公室今天召见了中国驻英国大使，并制裁了APT31的一家幌子公司和两名成员倪高彬和赵光宗。 此次制裁是否和以往有别？ 美国制裁中国公民早有先例，近年来最著名的当属2018年因涉及和俄罗斯军火商重大交易而被制裁的时任中共中央军委装备发展部部长、原中国国防部长李尚福，以及2020年12月，美国财政部宣布制裁14名中国官员，指他们涉嫌参与取消四名香港立法会反对派议员的资格，其中包括时任港府行政长官林郑月娥，以及时任保安局局长和现任行政长官李家超。 2023年12月，美国财政部因为新疆持续严重人权侵犯而制裁两名中国公民，分别是是曾任伊犁哈萨克自治州公安局局长的高琪和担任中央新疆工作协调小组办公室副主任的胡联合。