又是H1B抽签季：中签率低、工作机会少 中国学生感叹留美愈发不易

“还不如走线好了，不用花这么多钱，来了美国（很快）就能工作，”今年即将硕士毕业的温蒂(Wendy)告诉美国之音。来到美国前，本科专业为英语的她在中国已经有十多年的工作经历。疫情期间，经商的哥哥觉察到中国经济前景变差，政府部门的监管也逐渐加剧，便提议妹妹通过留学的方式“润”美国。 因为准备匆忙，温蒂只申请到文学专业的硕士项目，找工作也远不如学编程或者金融的中国学生顺利，投递出去的简历都石沉大海。非STEM（科学、技术、工程、数学四大类学科组成的专业总称）专业的她毕业后只有一年的OPT签证（即专业实习签证)，如果在这一年里，没有通过抽签获得H1B（签证特殊专业人员/临时工作签证），继续留在美国的选项将非常有限。 对于温蒂来说，对中国这几年的社会现状失望的她希望能够给在美国立足脚跟，让自己父母和哥哥也有一个来美国发展的选项。但现实比想象中的困难多。其他移民的选项，如投资移民，也需要漫长的排期。她最近飞往纽约面试，看到走线人聚集在纽约的法拉盛聊天寒暄，甚至心生羡慕。 美中关系差，科技与金融公司裁员 “我和学长学姐聊过，在中国的工作经历现在在美国的招聘市场没什么优势，但是在中美贸易战之前，说普通话，了解中国市场其实还挺有优势的，”温蒂告诉美国之音。 她在中国时做过翻译，派驻过海外，在贸易公司做到高级经理的职位，但是在美国却很难找到能够利用她原先工作经验的岗位。哥哥通过人脉介绍硅谷的投资公司给她，但对方纷纷表示最近对华投资减少，甚至已经撤出了中国市场，不再需要温蒂这样背景的中国人。 中国国家外汇管理局2月18日公布的2023年国际收支数据显示，外资企业对中国的直接投资降至30年来最低水平。 在德州攻读MBA的肖恩·刘(Shaun Liu)觉得留学生因为身份的顾虑，要找到合适的工作很难：“投工作过程中，感觉Sponsor H1B本身确实成了限制，像我们很多同学来德州是奔着能源行业，但大的油企都不提供H1b Sponsor。”原本在中国有法律背景的他因为签证的限制，也很难找到与之相关的工作。 在加州的佐伊·吴(Zoe Wu)原本已经找到能发挥自己特长的影视公司的工作，而且工作项目也获得上司褒奖。但是在准备申请H1B签证时，她突然得知公司决定不再帮雇员办理H1B签证。措手不及的她只能立刻办理离职手续，尽快寻找能帮忙办理H1B签证的雇主。 因为帮雇员办理H1B签证耗时又花钱，许多能够招到足够美国本地毕业生的企业并不愿意多此一举。科技大厂和头部银行是为数不多愿意帮助办理H1B的雇主。过去一两年间，美国科技和金融企业的裁员潮也影响到了留学生找工作。2023年，以硅谷为首的美国科技行业裁员人数超过26万，裁员潮在2024年也在继续，今年一月，谷歌和微软都裁员了数千人。去年，美国主要银行的盈利下滑，也在金融界引发了裁员潮。花旗集团就宣布将裁员约2万人。 肖恩说中国留学生今年找工作并不顺利：“我们这届中国同学都找的不太顺，全年级整体就业也比去年差，好像60%没找到summer intern，去年这时候大概50%到40%。”他认为这是行业内部仍然在消化疫情期间过度招聘的问题。 根据《华尔街日报》的报道，从去年开始，德勤 (Deloitte)、毕马威 (KPMG)、波士顿咨询集团(Boston Consulting