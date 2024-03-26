东南亚扩建赌场吸引中国游客 中国警告公民将严打海外赌博

包含泰国、菲律宾等东南亚国家正雄心勃勃考虑进军或扩大博弈市场同时，中国却接连发出公告，警告公民在海外赌博涉嫌触法。观察人士分析，若北京严格执行相关法令，东南亚的博弈市场恐遭重挫。 “泰国赌场合法化将有助于透过支出和税收增加国家收入。它还将有助于缓解非法赌博问题，特别是近年来迅速增长的线上赌博问题，”针对近期各界高度关注的泰国赌场议题，泰国劳工部长皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)3月23日(周六)对此做出最新表示。 一份计画在3月底提交至泰国国会的研究报告指出，让泰国赌场合法化可以吸引更多国际游客，推动旅游业发展，甚至让泰国具备与澳门竞争博弈市场的能力。 泰国赌场将成中客朝圣圣地？ 皮帕稍早指出，引入合法赌场将提提振经济，并为5个地区创造至少5万个就业机会。 与皮帊看法一致，澳门博彩咨询公司IGamiX执行合伙人李忠良(Ben Lee)也看好泰国博弈产业的前景，认为泰国若能尽快开设赌场，将成为中国游客必去朝圣的赌博圣地。 李忠良告诉美国之音：“如果泰国开设赌场，当然会吸引很多中国人前往 ，因为他们是亚洲最大的旅游市场，早在疫情前，就有大批中国人前往泰国旅游。” 李忠良刚刚参加了于3月21日在菲律宾马尼拉落下帷幕的东盟娱乐峰会(ASEAN Gaming Summit)。他在对美国之音谈到有关东南亚博弈产业未来发展时，同样乐观以待。 中国：亚洲赌博业最大单一市场 李忠良说：“东盟仍然是有潜力的可行市场，特别是在新的赌场项目方面，只要他们能够低调地瞄准中国市场。” 东道主菲律宾似乎特别看好自家的博弈产业，因为由菲律宾官方100%持股的菲律宾娱乐暨博弈公司(PAGCOR)在东盟娱乐峰会中表示，不论是国内或是外国公司，未来5年期间在菲律宾赌博业预料将投入60亿美元。PAGCOR董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)并发下豪语说，菲律宾有望成为继澳门之后的亚洲第二大博彩中心，最快可能在明年超过新加坡。 尽管腾科并未特别说明要锁定哪一国赌客，但李忠良相信，中国豪客无庸置疑，将依旧是菲律宾或是其他东南亚国家积极争取的对象。 李忠良说：“在亚洲的每个博彩管辖区，很大一部分市场、尤其是VIP的市场都由中国人主导。中国大陆在20世纪90年代末期开始成为一股不可忽视的客群，甚至超过了其他所有国家，成为最大的单一市场。” 不过，对博弈产业相当熟悉的李忠良直言，菲律宾的博弈产业，特别是在实体赌场来说，对中国人并没有多大的吸引力，特别是跟已经带来巨大观光效益的新加坡赌场相比。