原声带·多伦多方脸：90后“反贼”的前世今生

我的梦想就是让中国民主化。让中国人活在一个比较民主的社会。 大家好，我是多伦多方脸。我今年30岁。我跟习近平是同一天出生的，等于我正好小他40岁。 解说：多伦多方脸，旅居加拿大的自媒体博主，以日本动漫机器猫（哆啦A梦）的形象为外界所知。 从2023年起，他的频道在一众关注中国时政的“反贼”自媒体中异军突起，吸引了大批粉丝。出于安全原因，他无法透露自己的真实姓名，但愿意公开几张照片满足观众的好奇心。 我觉得像我这种没有什么幽默细胞的，讲话也比较枯燥的，感觉都不会有人看，所以我自己能做起来是让我自己非常意外的。 我觉得（我的视频）有一个很大的不同点是，很多人反共呢，就是说，嗳，共产党不好。只说共产党不好，就一顿输出（怼）共产党嘛。我有一个特点是我通过数据去论证共产党怎么不好，而不是说只是在那边批评共产党。 比如说我比较受欢迎的几个视频，有一个说“国家是怎么剥削你的”。那里面详细对比了各个国家的福利、税收的水平。尤其是税收水平，很多人其实之前并没有意识到。中国的实际税收有多高。你当你把数据列出来之后，大家可能就意识到。我觉得用数据说话来证明共产党不好是我一个比较大的特色吧，可能这也是大家喜欢我的一个原因。 从“岁静”反贼到润 解说：“方脸”说，自己从小就是个脑后长了反骨的小孩儿，不喜欢共产党，但是在相当长的一段时间内，他并没有什么实质性行动。 我是在苏北长大的，家里条件怎么说呢，就是一个普通中产吧。 我从小就是属于那种政治倾向很强烈，输出欲望很强的人。 我的理科比较好，但是文科比较差。包括政治啊、英语、语文成绩都很差，因为主要我从小就感觉学语文、学政治很没有意思，尤其是像政治里面就特别多虚假的东西，学起来就让我很痛苦。 其实我小时候历史也还可以，但是只要学到从1949年之后的历史，或者说接近1949年之前的历史就变得特别差，因为我觉得就完全学不下去，都是假的。 那个时候应该是加入少先队，我当时就非常抗拒这件事情。我经常在语文的作文上也会写一些反党的作文，导致得分也很低。 我在高中的时候呢，还跟别人搞Cosplay（角色扮演）。 在高中搞了一个什么国民党党支部，在高中里面招党员，放言希望以后国民党能王师北上啊，到现在看起来就很幼稚了。 我虽然反共，但是我也不想着去做一些实际的操作。我怎么描述我这种心态呢，就是一种“岁静反贼”。我内心反正就看共产党不满意嘛。我相信也是很多人的一个状态。 解说：新冠疫情的爆发改变了这一切。 当时疫情，我被封在武汉。我就看到整个武汉市的一个乱况，食物供给也很有问题。我还有一些朋友有猫狗啊，因为长时间离开武汉，小区又隔离，猫狗没人喂，全部都饿死了。当时我就觉得中国问题很大。反共的情绪呢，一下就从一个“岁静”变成了很不满。 解说：2020年，“方脸”和妻子移民加拿大。