因应中国强势行为及潜在台海冲突，日本拟升级改造16个机场和港口以作军用

日本共同社星期四（3月28日）引述政府消息来源报道说，日本政府正在计划对五座机场和十一个港口进行升级改造，以便在出现紧急军事状况时让这些设施供日本自卫队和海上保安厅使用。 共同社表示，日本政府对中国军方在东中国海的强势作为以及台海可能爆发冲突一直有挥之不去的担忧。 这16个机场和港口都是商用设施，其中包括那霸机场和长崎机场。这些设施的位置包括美军集中驻扎的冲绳县和日本西南的九州本岛。 近年来，日本政府特别重视日本西南诸岛的防卫，除了这里临近与中国存在领土主权争议的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的因素外，此处与台湾隔水相望、距离不远也是一个重要原因。日本多位政要都曾表示，“台湾有事就是日本有事”，暗示一旦台海爆发冲突，日本可能很难置身事外。 共同社说，日本政府的这项机场和港口升级改造计划很快将在相关的内阁部长会议上获得通过，并将于今年4月开始的下一个财政年度开始执行。在这个财政年度为执行这一计划而拨出的款项为350亿日元（约合2.3亿美元）。 根据这项升级改造计划，相关机场的跑道和停机坪将获得加长，以便适合战斗机和运输机起降。而港口的码头也将得以升级，使之可以靠泊驱逐舰和其他大型海军舰艇。 日本政府在2022年批准的国家安全战略中就曾提出要提升机场和海港等公共基础设施的功能，以便让日本自卫队和海上保安厅使用这些设施，更好地在紧急状态发生时，采取行动保护国民并进行部署。 共同社报道说，日本政府有关机场和港口升级改造的计划一方面受到当地居民的欢迎，因为这些设施升级改造完毕有可能扩大商务后勤运输、旅游观光业以及灾害应对等方面的用途，但是另一方面也有人担心，万一发生紧急状况，这些设施也可能成为潜在敌手军事攻击的目标。 日本自卫队和海上保安厅平常也可以使用这些设施进行训练和演习。 共同社表示，这些机场和港口所在地的地方政府和中央政府就将日本自卫队和海上保安厅平时例行性使用以及在紧急状况发生后使用这些设施签署协议。 即将升级改造的五座机场分别坐落在福冈、长崎、宫崎和冲绳县内。而十一个港口中，有五个位于北海道北部本岛，四个位于四国西部本岛的香川县和高知县，福冈县和冲绳县也各有一个。 日本是美国在印太最重要的盟友，两国对中国随着国力和军力的提升而在包括领土主权问题在内一系列重要领域展现出咄咄逼人的强势作为抱持高度的警觉。 另据日本放送协会（NHK）报道，美国国务院常务副国务卿柯尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）上星期在东京表示，日本拥有实力参与美英澳“奥库斯”（AUKUS）联盟中的技术合作。岸田文雄首相下个月对美国进行国事访问时将与拜登总统讨论这一议题。 美国、英国和澳大利亚为了在印太地区抗衡中国的军力扩张，2021年签署“奥库斯”联盟协议，除了美英两国将为澳大利亚建造核动力潜艇外，三国还将在军事科技领域进行合作。 坎贝尔表示，拜登与岸田文雄将就日本参与机器人、工程和网络技术方面的合作进行讨论。 菲律宾总统费迪南德·小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）也将于4月与岸田文雄一道访美，而且还将举行三国高峰会。 来自菲律宾驻日本大使馆的消息表示，美国、日本和菲律宾的外交官已经达成共识，为三国在防卫、网络安全、关键矿产和经济安全等方面的合作进行前期的规划与准备。