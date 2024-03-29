法國土倫主流觀神韻：看完演出人就變了

【新唐人北京時間2024年03月29日訊】3月28日下午，美國神韻新紀元藝術團在法國土倫的第二場演出再度大爆滿。觀眾被神韻的精神內涵深深打動，盛讚神韻是可以改變人心的偉大演出。 IT總監Jean-Luc Brizard：「太精彩了！每個場景都精緻無比、色彩斑斕，真是令人驚歎的傑作。演出令人驚豔，蔚為壯觀。」 前珠寶商Marcelle Vidal：「我被深深地震撼了，演出完全超出我的預料。我本來就期待會有美好的事物出現，但沒想到會這麼精緻、這麼壯觀，真的難以用言語來形容。這裡有著精湛的技藝、正直的精神、如水的柔韌度，應有盡有，難以言表。我真的非常驚喜，我想對那些還在猶豫的人說，一定要去體驗，因為絕對值得。演出太壯觀了。」 IT總監夫人Marianne Brizard：「動態天幕的3D效果也讓我大為驚豔，真是太神奇了。我費了好大勁，才弄懂藝術家們是如何在舞台與天幕間自由穿梭的，我從未見過，實在是太精彩了！」 前酒店總監Michel Foulon：「啊，我完全被迷住了！這場演出真是賞心悅目，令人陶醉。服飾極其華美，舞台設計精彩絕倫，節奏明快而精準。所有舞姿都是那麼的協調一致。我完全被震撼了。熱烈祝賀！向神韻藝術總監致以崇高的敬意。一切都是那麼完美。非常感謝你們。」 觀眾對神韻出神入化的藝術境界讚歎不已，同時也被神韻的精神內涵所感動，盛讚神韻可以改變人心，讓人變得更好。 Jean-Luc Brizard：「演出富含精神內涵，我很欣賞這種對靈性和信仰的喚醒。」 Michel Foulon：「善心與友情等價值觀，在演出中都展現出來，潛移默化地傳遞給了觀眾。」 Jean-Luc Brizard：「的確在當今這個時代，我們更需要善心。生活有時充滿挑戰，重拾我們的核心價值觀是很重要的。」 Marcelle Vidal：「（神韻帶來的）不只是表面的改變，而是我們真正所需的變革。我們需要理解她，並牢記於心，鼓勵我們持續向前，走向正確的方向，而非我們今日所目睹的，社會普遍紛亂不安的局面。」 Jean-Luc Brizard：「演出啟發了我們思考，對時代、當代的省思。」