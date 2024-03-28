揮別情傷！惠利IG公開新照片美麗依舊靠這5祕訣：睡前敷晚安面膜、熱愛空中瑜伽、減肥菜單公開、出國竟然必帶這個…

韓星惠利的前男友柳俊烈爆出和韓韶禧的戀情，三人的糾紛引發了換乘戀愛(無縫接軌)的爭議。惠利在道歉後首次在IG更新貼文，美麗的狀態依舊如昔，一起來看看她私下的保養祕訣。 by Julia- 2024/03/29 更新 惠利美麗秘訣1. 睡前按摩消除水腫保持好膚質 惠利曾在自己的Youtube頻道透露，出國拍攝的時候經常因為疲勞而讓膚況變差，但自從使用晚安面膜之後得以讓肌膚維持水潤透亮的狀態，所以她從年輕時就是晚安面膜的愛用者，至少愛用了10年以上。每次出國都會攜帶，還會準備迷你版尺寸在飛機上使用，讓肌膚隨時保持水噹噹。 惠利還在影片中展示自己使用晚安面膜的方法，她會使用面膜刷由下巴開始往額頭方向塗抹，這樣由下往上塗抹還有拉提效果，讓臉蛋保水之餘還能看起來更緊實。 惠利也特別分享她自己的按摩手法，首先利用無名指由下往上以畫圓的方式在臉上按摩，趁著面膜還未完全吸收前，再使用食指指節，從靠近鼻樑側的眼皮慢慢朝太陽穴方向按壓，然後繞著顴骨處輕輕按摩，再由下巴沿著下顎線慢慢往耳際方向按摩。這樣能幫助臉部血液循環並消除水腫。惠利也貼心提醒一定要塗抹晚安面膜後再按摩，避免因為乾燥拉扯肌膚而產生皺紋。 延伸閱讀 惠利美麗秘訣2.減肥靠原型食物 女團出身而現在為演員的惠利常因為拍攝需求得減肥，她分享自己減肥期間經常吃的料理，舉凡沙拉、涮涮鍋、越南春捲、夏威夷拌飯、低熱量高蛋白質的蟹肉，以下公開惠利主要的減肥食譜： 01 . 早餐：半顆蘋果 02 . 午餐：雞胸肉沙拉或兩個地瓜 03