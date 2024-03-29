洛杉磯前副市長陳紓樺 賄賂腐敗12罪名成立 【新唐人北京時間2024年03月29日訊】週三（3月27日），在洛杉磯市政廳大規模腐敗案中，涉案的洛杉磯前副市長陳紓樺（Raymond Chan）被以收受中國房地產開發商的賄賂等12項罪名，正式定罪。 洛杉磯聯邦陪審團週三（3月27日），針對中國房地產開發商賄賂洛杉磯市官員的案件，做出判決。 涉案的洛市華裔前副市長陳紓樺（Raymond Chan），面臨12項重罪，包括一項共謀違反《詐騙影響和腐敗組織法》的罪名、七項誠實服務電匯詐欺罪、三項賄賂，以及一項向聯邦政府機構做出虛假陳述的罪名。 檢方表示，現年67歲的的陳紓樺，在任職洛杉磯市副市長和建築與安全局總經期間，與中國地產開發商「深圳合正」達成秘密協議，接受了數十萬美元賄賂，並向洛杉磯市政府官員施壓，促成豪華酒店重建項目。 此外，陳紓樺還協助大陸開發商，以各種形式，買通其他官員，其中包括已被判刑13年的前洛杉磯市議員何塞·赫扎爾（Jose Huizar）。 接下來，陳紓樺的量刑聽證會將在6月10日舉行。屆時，敲詐勒索和電匯欺詐罪每條罪行最高判處20年監禁，每項賄賂罪可判處10年監禁，虛假陳述最高可判處5年聯邦監禁。 但他的律師表示，他們計劃對判決提出上訴。 新唐人電視台洛杉磯記者站綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/29/a103865936.html