復活節｜港媽帶兒子北上「放電」 讚波波池抵玩：差唔多個個月嚟

復活節假期首日（29日）港人逼爆各個跨境口岸。《香港01》今日（30日）到遠離市區的觀瀾湖觀察，發現有不少香港家庭醒目避開人潮，選擇於假期第二日（30日）北上深圳玩兩日一夜Staycation。 有家長特地帶兒子北上到觀瀾湖商場的巨型波波池「放電」，並大讚內地收費遠比香港便宜，百多元已可任玩一日，「香港爭好遠，百幾蚊二百幾蚊玩得個幾鐘」、「我哋差唔多個個月都嚟」。 + 11 觀瀾湖商場吸家庭客 除了羅湖及福田等市區，港人北上的活躍範圍早已延伸至近郊。今日是復活節假期第二天，中午的觀瀾湖新城MH Mall人頭湧湧，食肆及娛樂設施均擠滿人群，商場中庭樓高數層的巨型波波池，更吸引不少操廣東話、疑似來自香港的家庭排隊入場。 陳女士大讚內地波波池的收費便宜，部份甚至可一日內無限次進出。（黃浩謙攝） 港人陳女士稱今日特地避開人潮，帶兒子北上到觀瀾湖玩兒童設施。她指，當地的消費水平低，以波波池收費為例，百多元已可一日內無限次進出。「呢度抵玩就係一日可以百幾蚊二百幾蚊，香港爭好遠，百幾蚊二百幾蚊玩得個幾鐘。」 商場中庭樓高數層的巨型波波池，更吸引不少來自香港的家庭排隊入場。（黃浩謙攝） 港媽讚深圳兒童設施豐富 若不計住宿開支，陳女士預計假期期間在內地會花兩千元至三千元，並打算在深圳逗留兩日一夜，晚上入住龍華區的酒店，以便明日到山姆超市購物。 陳女士已計劃下次北上深圳其他商場，例如帶兒子到室內溜冰場或保齡球玩樂。她又羨慕深圳兒童娛樂設施豐富，「帶佢上嚟玩下食嘢，平過香港消費冇咁高，我哋差唔多個個月都嚟。」 林婆婆大讚內地的餐廳價錢便宜，商場寬敞，預計在深圳逗留兩日一夜。（黃浩謙攝） 除了巨型波波池外，觀瀾湖並建有室內滑雪場，同樣深受香港家庭歡迎。林婆婆表示，正與數名家人便在商場等待孫兒滑雪。她大讚內地的餐廳價錢便宜，商場寬敞，預計在深圳逗留兩日一夜，並指下次假期會再北上玩樂。