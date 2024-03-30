奧斯卡最佳男配角非裔第一人 小路易斯格塞特辭世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社洛杉磯30日綜合外電報導）以好萊塢電影「軍官與紳士」中飾演一名硬漢教官的表現，而成為奧斯卡金像獎最佳男配角獎首位非裔得主的美國男星小路易斯格塞特（Louis Gossett Jr）去世，享壽87歲。 包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等多家美國媒體報導，小路易斯格塞特的家人表示，他28日晚間在洛杉磯去世，但沒有說明死因。 法新社報導，小路易斯格塞特演出過60多部電影，1983年以泰勒哈克佛（Taylor Hackford）執導的「軍官與紳士」（An Officer and a Gentleman）中飾演一名嚴厲的陸戰隊士官長一角，成為繼哈蒂麥克丹尼爾（Hattie McDaniel）和薛尼鮑迪（Sidney Poitier）後，史上第3位贏得奧斯卡獎的非裔演員。 小路易斯格塞特也憑借在這部電影的演出奪下金球獎最佳男配角獎，後來再以電視電影「約瑟芬貝克的故事」（The Josephine Baker Story，暫譯）拿下第2座金球獎男配角獎。他還曾以美國廣播公司（ABC）熱門迷你影集「根」（Roots）的演出贏得一座艾美獎。 紐約土生土長的小路易斯格塞特2010年宣布自己患有攝護腺癌。他在他的回憶錄「演員與紳士」（An