日全食橫跨北美 遊客蜂至 大瀑布城宣緊急狀態 【新唐人北京時間2024年03月31日訊】即將在4月8日（星期一）出現的日全食天文景觀受到全球關注，今年的日全食將橫跨北美。尼亞加拉大瀑布原本不繁忙的旅遊季節，也將迎來創紀錄數量的遊客。帶您了解。 當月亮嚴嚴實實擋住太陽時，就會發生日全食，導致大白天出現持續幾分鐘的黑夜。4月8日（星期一）的日全食月球陰影將更大，因為月球離地球更近。 上一次日全食橫越美國是在 2017 年；這一次，美國15個州都有機會觀看到這難得一見的天文奇觀。 倫敦格林威治天文台天文學家傑克·福斯特（Jake Foster）：「事實上，如果你想看到日全食，你需要在一個非常特定的被稱為全食路徑的區域。實際上，那是月球陰影經過地球表面的地方。因此，這次全食路徑將經過墨西哥、美國和加拿大東南部部分地區，這些地區以外的其他人很可能會看到日偏食。」 4月8日，日食將從太平洋開始，到達墨西哥，然後沿著東北方向，從德州開始穿過美國，當地時間大約1點半左右經過達拉斯，而後是小石城（阿肯色州）、印第安納波利斯（印第安納州）、克利夫蘭（俄亥俄州）、水牛城（紐約州），穿過 15 個州，最後途經緬因州後，進入加拿大和北大西洋。部分地區日全食將持續長達 4 分 28 秒。 天文學家Jake Foster：「基本上，在兩個小時左右的時間裡，他們會看到月亮非常緩慢地穿過太陽的表面，看起來就像它幾乎要把天空中的太陽吃掉一樣。當它到達全食點時，天會更黑，也會更冷，因為月亮不僅阻擋了太陽的光，也阻擋了它的溫暖。」 尼亞加拉大瀑布正處在日食的路徑上，許多人提前預訂酒店，計劃前往同時觀賞瀑布景觀和日食奇觀。因為遊客蜂至，加拿大尼亞加拉地區已經宣布進入緊急狀態。