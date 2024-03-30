【新聞五人行】「隱形接班人」是他？習李「分手」3大原因 【新唐人北京時間2024年03月31日訊】大家好，歡迎收看新聞五人行，今天的聯合主持人是唐浩、秦鵬、林瀾，扶搖，還有我金石。五個人觀點碰撞、多元視角，帶您走進豐富的新聞世界。歡迎訂閱、點讚我們的獨立頻道。 今日焦點：習把一個大權讓給蔡奇；「隱形接班人」是他？習李「分手」3大原因；政權崩潰4大條件，中共3個漸齊了； 富商直播不怕踩雷，三提「六四」。 ​​吉利老闆吐真言談六四 俞敏洪直播遭封 金石：新東方老闆俞敏洪又攤上事兒了。俞敏洪3月28日受邀到吉利汽車工廠參觀，並且和吉利集團董事長李書福做了一個直播訪談。結果沒想到，李老總在採訪中多次提及中共敏感話題「六四」，導致直播一度被封禁。來看視頻： 笑得很尷尬。我把這個談話的語境再多介紹一下。李書福說，他最初創業的時候，是做電冰箱，但是1989年的時候，中共對電冰箱實行定點生產制度，一般企業沒有批文就不能生產，所以李書福的電冰箱廠就給一家國有企業青島夏普做代工，生產出來的電冰箱，貼夏普的牌子。但是六四事件發生後，這個代工也做不了了。 問題： Q1扶搖，這裡有一點挺奇怪，六四事件和做電冰箱有什麼關係，為什麼李老總說，六四後，他就不能做電冰箱代工了？ Q2 ，李書福在訪談中，說了一句大實話，就是「（電冰箱）政府搞不好的」。看來中國企業家的認識和西方企業家是相通的，就是政府親自去從事生產、參與經濟，肯定搞不好。 秦鵬，為什麼是這樣？ 答：全世界的政府其實都做不好市場比較強的產品。你看中共原來幾乎全是國企，卻弄得整個國家幾乎破產，後來改革開放折騰了很多年，國企就收縮到資源、金融、國計民生領域了，真正市場化較高的電器、電腦等行業，雖然也有一些大型國企，像海爾、格力、長虹，那是因為實行了股份制或合資、或領導層參股，一汽二汽下面有幾個大品牌，則是靠中國政府強迫外企出錢、出技術、出管理，才做起來的。國有企業搞不好的根本原因是名為國企、一人一份，但沒人真正負責，管理者只對任命他的人負責，所以國企和中共官場一樣，勾心鬥角、尸位素餐，還有無數人挖牆角，效率極其低下。有的國企看似活的好，是靠著大量的政府補貼，實際擠佔了民企生存空間，根本不值得提倡。 Q3，再說中國的言論環境。俞敏洪曾經是中國的「教培教父」，但教培行業被中共捶爆之後，俞敏洪被迫去做直播帶貨。但他文化人的底色不改，在帶貨時會經常做一些有深度的訪談，但就難免踩到中共的禁區。 我想問，林瀾您怎麼看，在體制內比較有思想的人，他們想做一些啟蒙的工作，但同時又得保護自己的政治安全？ 唐浩，八字？ 金石：說到輿論管控，中共黨魁的親信蔡奇最近是被賦予了更大的權力，有成為中共新一代「網絡沙皇」的趨勢。稍後扶搖帶您了解更多。 榨乾了李強？習給蔡奇更大權力！軍方離奇異動 扶搖：這幾天，外資高官紛紛來到北京，參加已經持續了20多年的「中國發展高層論壇」。這則被中共官媒廣泛吹捧的消息，卻讓中共二把手李強格外不自在。