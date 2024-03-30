體驗昇華的美妙 神韻法國土倫場場爆滿落幕

【新唐人北京時間2024年03月30日訊】2024年3月29日，神韻新紀元藝術團結束了在法國土倫三天四場的演出，這是神韻第一次蒞臨土倫，場場爆滿，盛況非凡，近萬名觀眾有幸觀看神韻。最後一場演出氣氛熱烈，掌聲陣陣，觀眾們讚歎神韻的頂級水準，感到幸福、喜悅，並體驗到昇華的美妙。 前法國軍隊總指揮部工程Marc Figuri：「頂級水準，真是最最拔尖的藝術水準，高難度技巧也是頂級水準，棒極了。」 酒店總管Dan Nakache：「藝術水平太驚人了，動態天幕和舞台精準銜接，我們覺得演員們真的從天幕來到舞台，真是太奇妙了，我們對此感到驚歎。」 夫人Nadine Nakache：「非常專業，卓越極了，精彩非凡的演出。我們此行無憾，真的非常開心。」 市政府官員Muriel Andrieu-Semmeli：「我喜歡極了，演出輕盈美妙，如行雲流水。」 企業家François Faudot Dit Bel：「我們非常喜歡，因為演員們的一切，包括手勢和表情，都棒極了。」 夫人Eugénie Faudot Dit Bel：「真的是仙境，我特別喜歡那些特效，我們經常看古典芭蕾，背景是靜態的，但這裡是動態天幕，舞蹈演員騰空躍起，消失在仙境般的天幕中，實在太奇妙了，演出真的讓我們陶醉。」 Marc Figuri：「壯麗輝煌，美好的旅程，我非常喜歡。真是壯麗輝煌，令人喜愛。在某個瞬間，我甚至眼含熱淚，真的感人至深。」 夫人Nadine